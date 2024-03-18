إدانة سويسرا بالتنميط العرقي: لحظة مفعمة بالأمل

MENAFN - Swissinfo) أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مؤخّرًا حكماً يدين سويسرا في واقعة تمييز عنصري أثناء عملية تفتيش للشرطة، ويُطالبها بسنّ لوائح قانونية إرشادية. تُشارك خبيرة لدى الأمم المتحدة موقعَ سويس إنفو، تجربتَها مع "ثقافة الإنكار"، التي قوبلت بها لدى حديثها عن ظاهرة التنميط العرقي لدى الشرطة السويسرية.

تم نشر هذا المحتوى على 18 مارس 2024 - 11:36 12دقائق



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“إنها لحظة مفعمة بالأمل، بالنسبة للعنصرية الممنهجة وثقافة الإنكار المستمرة، التي نلاحظها”، هكذا أعربت المحامية الأمريكية دومينيك داي عن سعادتها بصدور هذا الحكم. بدورها، وصفت المحامية الجنوب إفريقية، كاثرين ناماكولا، الحكم نفسه بأنه” علامة فارقة”.

يأتي ذلك على إثر إصدار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أواخر شهر فبراير الماضي حكماً يدين سويسرا بـ“التنميط العرقي”، وهي المرة الأولى التي تصف فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عملية تفتيش للشرطة محدّدة بالعنصرية.

وكانت المحكمة نفسها قد اعتبرت في 2022، أن تلك“قضية ذات أثر بالغ”. شأنها في ذلك شأن بعض القضايا المرفوعة أمام المحكمة، حيث تطرح مثل هذه القضايا أسئلة جديدة حول مدى تطبيق اتفاقية حقوق الإنسان؛ ومن هنا تعدّ هذه القضية من الأهمية بمكان بالنسبة لتطور هذه الحقوق.

أمين مكتبة دافع عن نفسه وكسب القضية

حدثت الواقعة التي صدر بشأنها حكم الإدانة قبل تسع سنوات، عندما شعر أمين مكتبة سويسري، كيني الأصل، بالتمييز العنصري، لدى إيقافه من قِبل الشرطة للتفتيش في محطة القطارات الرئيسية بمدينة زيورخ. رفض الرجل إظهار بطاقة هويته لأن ضابطيْ الشرطة اختاراه بالتحديد وسط حشد من الناس دون تقديم أي سبب للقيام بذلك. وبناءً عليه، صدر أمر بحبس أمين المكتبة. إلا أنه دافع عن نفسه إزاء هذا الحكم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ليكسب القضية مؤخراً بالفعل.

دومينيك داي هي واحدة من خمسة أعضاء في فريق خبراء وخبيرات الأمم المتحدة المعني بالأشخاص المنحدرين.ات من أصل أفريقي. swissinfo

وقد جاء حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإجماع الهيئة القضائية: لقد كان التفتيش الشرطي عنصرياً، وكان على المحاكم السويسرية التحقق من ذلك.

حتى ذلك الوقت، كانت أية اتهامات بـ“التنميط العنصري”، تقابل بالإنكار من قٍبل المسؤولين والمسؤولات في السلطات السويسرية. وعندما يتم توجيه أي نقد لتلك السلطات، كان الرد يجيء دائماً بأنها حالات فردية.

غير أنه، وعلى إثر الاتهامات التي وجّهها إليها أمين المكتبة عام2017، اعتمدت شرطة مدينة زيورخرابط خارجي إجراءً جديداً: فمنذ ذلك الحين، أصبح واجباً على الشرطة ذكر سببٍ للتفتيش.

ما هو“التنميط العرقي”؟

يعني“التنميط العرقي” تعمّدَ الشرطة تفتيش بعض الأشخاص بعينهم.ن، فقط بسبب لون بشرتهم.ن.

المحاميتان دومينيك داي وكاثرين ناماكولا، كلتاهما عضوتان من بين خمسة أعضاء، ضمن“مجموعة العمل الأممية المكوّنة من خبراء وخبيرات من أصول أفريقية”. وقد زارت مجموعة العمل هذه سويسرا عام 2022، تلبيةً لدعوة من الحكومة السويسرية.

وأثناء الرحلة الاستقصائية، أثارت الواقعة المرفوعة آنذاك أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الكثير من الجدل. إذ تتذكر داي الحوارات التي أجرتها مع أشخاص من ذوي وذوات البشرة السمراء، حيث كان هناك شبه إجماع على أن سويسرا لن تعتبر التنميط العرقي مشكلة إلا إذا صدر حكم من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإدانتها.

وحدها الشرطة البريطانية، تسجّل الأصول العرقية عند إجراء تفتيش

ليس لدى سويسرا بيانات في هذا الصدد. فالبلد الأوروبي الوحيد الذي يسجّل الأصل العرقي أثناء إجراء تفتيش شرطي، هو بريطانيا. وبين كل ألف شخص من ذوي وذوات البشرة السمراء، خضع 27.2 فرداً للتفتيش الشرطي، وذلك في كل من إنجلترا وويلز في الفترة ما بين إبريل 2021، وحتى مارس 2022. في المقابل، تعرّض 5.6 فرداً فقط من بين ألف شخص من ذوي وذوات البشرة البيضاء. وكانت الهوة بين الفئتين أكبر من ذلك في العام السابق.

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في تقريرها، أقرت مجموعة العمل الأممية بعد زيارتها عام 2022، برغبة الحكومة السويسرية في مكافحة التمييز العنصري وأشكال الظلم. لكنها عدّدت أيضاً عشرات المجالات التي يحدث فيها ذلك، ولم تتوانَ في توجيه النقد. وكان مما أوردته انتشار“التنميط العنصري” في عمل الشرطة، حيث ذكرت:“التنميطَ العنصري والتفتيش الشرطي المهين للفئات الشابة من ذوي وذوات البشرة السمراء، ومحاولة تجريم هذه الفئات ووصمها.”

جهل الشرطة السويسرية

في سياق متصل، تتذكّر داي ردود الفعل الفظة على عباراتها الصريحة. حيث شكّك بعض من أفراد الهيئات الرسمية السويسرية، رجالاً ونساءً، في المنهج الذي اتبعته مجموعة العمل الأممية، بل وحاولوا وحاولن التوصّل إلى أسماء الأشخاص الذين أُجريت معهم ومعهن الحوارات.

ولقد عزّز هذا السلوك الفكرة التي كوّنتها داي عن المسؤولين والمسؤولات في سويسرا أثناء رحلتها الاستقصائية. حيث كتبت المحامية الأمريكية عن وقائع تنمّ عن جهل وأحكام مسبقة.“فعلى سبيل المثال، كان أحد قادة الشرطة يرى أن الإجرام متأصّل في ثقافة الهيب-هوب.” وأضافت أنّ جميع المسؤولين والمسؤولات في الشرطة ممّن تمّت مقابلتهم.ن، كانوا وكنّ على غير علم بتقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بشأن العنصرية في عمل الشرطةرابط خارجي المنشور في عام 2021.

كما علّلت هذه المجموعة، مراراً وتكراراً،“العوائق التي تحول دون ضمان حقوق الإنسان” بالنظام الفدرالي السويسري.

النظام الفدرالي كحجّة لعدم القيام بأي شيء!

وفقاً لتقديرات داي، فإن تلك المبررات ليست بالأساس سوى حججًا لعدم اتخاذ أي إجراء. حيث تقول إن“هناك مبادرات عابرة للكانتونات، وأخرى مركزية وثالثة على المستوى الوطني، وهي معنية تحديداً بتلك المؤسسات التي لا يمكن المساس بها بسبب النظام الفدرالي.”

وتعني داي فرقَ الشرطة السويسرية التي تتعاون ـ برغم النظام الفدرالي ـ مع“مؤسسات مركزية لوضع معايير مشتركة”، وذلك في مجالات مثل التدريب. ومن هنا، ترى هذه الحقوقية الأمريكية بعد هذا الحكم أملاً في التغيير والالتزام من قِبل سويسرا.

من جانب آخر،تعتقد الهيئة القضائية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن السياسة السويسرية هي المسؤولة عن صدور هذا الحكم، حيث يمكن للسلطة التشريعية من خلال سن لوائح قانونية جديدة ملزمة لأفراد الشرطة من الجنسين، الحيلولة دون وقوع حالات تمييز أثناء عمليات التفتيش الشرطي.

سويسرا تدرس الاستئناف ضدّ هذا الحكم

رغم ذلك، لا يوجد حاليًا أي حديث في سويسرا بشأن إجراءات أو قوانين جديدة. فما تزال هناك نحو ثلاثة أشهر قبل أن يصبح الحكم نافذاً. وحينما توجّهنا بأسئلة تفصيلية إلى وزارة العدل الفدرالية، جاءتنا إجابة عامة مفادها، أن الوزارة تعكف حالياً على تحليل الحكم. فضلاً عن ذلك يجري حالياً دراسة“ما إذا كان سيتوجب على سويسرا استئناف هذا الحكم أمام الغرفة العليا بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.”

لكن في الحقيقة، هناك الكثير من السبل الإجرائية لمكافحة“التنميط العنصري”، مثلما تشرح داي. فـ“على سبيل المثال يمكن وضع الشرطة تحت إشراف مدني، أو إلزام الشرطيين والشرطيات بارتداء كاميرات محمولة على الجسم، مع إتاحة التسجيلات للجمهور، وأيضاً تسجيل واستخدام بيانات، مبوبةً بحسب الأصل العرقي.”

تجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن مجموعة العمل الأممية قامت بتقديم هذه التوصيات العملية لسويسرا في عام 2022 بالفعل.“لكن الشروع في ذلك الأمر يتطلب إرادة سياسية والتزام فردي”، مثلما تختتم داي قولها. من جانبها، تقترح زميلتها ناماكولا إجراءات أخرى، من بينها، قيام كل تفتيش شرطي بعرض إفادة (بحقوق وواجبات المواطنين والمواطنات).

ما الذي يمكن أن تضيفه وثيقة الفحص للتفتيش الشرطي؟

لنعد إلى قصة أمين المكتبة الذي تعرّض للتمييز الشرطي بمحطة القطارات الرئيسية بزيورخ، فإنه ما كان ليمثل أمام المحكمة، إن لم يكن قد رفض إظهار هويته ـ وهو ما أرادت النيابة العامة معاقبته بسببه. فحملات التفتيش الشرطية التي يتعاون فيها الجمهور وفق القانون، لا يحدث فيها مثل الأمر.

بريطانيا هي البلد الأوروبي الوحيد الذي يسجل الأصل العرقي أثناء إجراء تفتيش شرطي. فمن بين كل ألف شخص من ذوي وذوات البشرة السمراء، خضع 27.2 فرداً للتفتيش الشرطي، وذلك في كل من إنجلترا وويلز في الفترة ما بين إبريل 2021، وحتى مارس 2022. KEYSTONE/KEYSTONE/Ennio Leanza

أمّا في حال تلقّي إيصال (خاصّ بوثيقة الفحص الشرطي، أو شهادة بحث الحالة الجنائية)، فسيكون الأمر مختلفًا. حيث يمكن للمتضررين.ات لدى الشعور بالتمييز اتّخاذ إجراءات قانونية بالخصوص.

ففي بريطانيا، يتم إصدار هذا الإيصال عند توقيف الشرطة شخصًا ما. ووفقاً لتحليل أجرته وزارة الداخلية البريطانية، فإن معدلات التفرقة العنصرية قد انخفضت في حملات التفتيش الشرطيةرابط خارجي منذ عام 2011 وحتى عام 2021. لكن برغم تراجعه، فلم يختفِ هذا“التفاوترابط خارجي” تماماً. وقد أدركت بريطانيا فعلاً هذه المشكلة.

بناء عليه، فإن سويسرا لن تكون الدولة الوحيدة المطالبة بمكافحة“التنميط العرقي” في العمل الشرطي، إن هي لم تستأنف هذا الحكم القضائي.

باعتبار صدوره في“قضية ذات أثر بالغ”، يعتبر هذا الحكم على صلة بالتطوّر العام لحقوق الإنسان. وقد أرادت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من خلاله توضيح مسائل أساسية. وبالتالي، فإنه سيتعين على جميع البلدان التي وقَّعت على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الاسترشاد بهذا الحكم.

تحرير: مارك ليفينغستون

ترجمة: هالة فرَّاج

مراجعة: مي المهدي/أم

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