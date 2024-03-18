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باريس وألمانيا تسعيان إلى التهدئة بعد الحرب الكلامية بين ماكرون وشولتس

3/18/2024 10:15:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تسعى باريس وبرلين إلى التهدئة بعد الحرب الكلامية الأخيرة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، والتي كشفت عن خلافاتهما العميقة بشأن أوكرانيا.
وأعلن رئيس الوزراء الپولندي دونالد توسك أن ماكرون سيتوجه إلى برلين الجمعة لحضور قمة ثلاثية تضم ألمانيا وفرنسا وپولندا.
قبل القمة، سيعقد ماكرون «اجتماع عمل» مع شولتس، حسبما أفادت الرئاسة الفرنسية، وسيكون هذا الاجتماع أول لقاء بين المسؤولين منذ سجالهما الحاد الأخير.
وفي نهاية شهر فبراير، انتقد الرئيس الفرنسي ضمنا ألمانيا التي تتردد منذ فترة طويلة في تسليم بعض الأسلحة الثقيلة إلى كييڤ. وبعد أيام، دعا حلفاءه إلى أن يرقوا إلى «مستوى التاريخ و(التحلي بالشجاعة التي يتطلبها ذلك». وتلقت برلين هذا التصريح بجفاء.
من جانبه، انتقد المستشار ضمنا فرنسا بسبب مساعدتها التي اعتبرها غير كافية.
وتركت هذه التصريحات، التي أظهرت الانزعاج المتبادل بين إيمانويل ماكرون وأولاف شولتس، آثارا لكن وزراءهما يسعون منذ ذلك الحين إلى التهدئة.
وأمس، شاركت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في اجتماع مجلس الوزراء الفرنسي في باريس، وسارع نظيرها الفرنسي جيرالد دارمانان إلى الترحيب بـ «هذه العلاقة الفريدة بين فرنسا وألمانيا»، في إشارة خصوصا إلى التوافق بين البلدين بشأن الهجرة.
واعتبر مدير المعهد الفرنسي الألماني في لودفيغسبورغ (ألمانيا) مارك رينغل هذا اللقاء بمثابة «إشارة إلى أن الحكومتين الألمانية والفرنسية ترغبان في التوصل إلى توافق».
والأسبوع الماضي، زارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك باريس للقاء نظيرها ستيفان سيجورنيه.
وسعى وزير الخارجية الفرنسي إلى طمأنة الجميع، مؤكدا عدم وجود «خلاف فرنسي ـ ألماني» و«الرغبة في الحوار».
وقال مصدر مقرب من سيجورنيه لوكالة «فرانس برس» إن «العلاقة ليست مضطربة على المستوى الهيكلي» لكننا «نعتقد بضرورة إجراء مناقشات علنية أوروبية مع مقاربات مختلفة يتم الكشف عنها».
ويرى الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية إريك أندريه مارتان أن «الوزراء يحاولون عدم السماح بهيمنة هذا الانطباع» بوجود وجهات نظر غير قابلة للتسوية.
وأوضح أن البلدين «بذلا جهودا كبيرة» في نهاية عام 2023 «لإرساء شكل من الانسجام والتقارب بين الزعيمين والحكومتين».
وشدد رينغل على ضرورة عدم اختزال العلاقات الفرنسية الألمانية في شخصي ماكرون وشولتس.
وأوضح «ثمة محيط كامل، وبنية حاضرة للتوصل إلى توافق، والأمور بشكل عام تسير على نحو جيد للغاية».
كما دعا إلى أخذ السياق بالاعتبار، إذ إن الحرب في أوكرانيا تضع البلدين «تحت الضغط».
ومع ذلك، أشار إريك أندريه مارتان إلى ضرورة التحدث بنفس الصوت، معتبرا أنه «إذا أرادت أوروبا أن تؤخذ على محمل الجد، فيجب أن تكون موحدة».
وحذر من أن «الإبقاء على الخلاف في أوروبا ومحاولة عزل ألمانيا بشأن مسألة المساعدات لأوكرانيا أمر خطير من الناحية السياسية»، في حين كشف هذا النزاع عن نقاط الضعف في دول الاتحاد الأوروبي، ولاسيما حول قدراتها على المستوى الصناعي والعسكري والمالي.
وأعرب رينغل عن ثقته في قدرة برلين وباريس على إيجاد توافق لأن البلدين يدركان أن «هذه الحرب استراتيجية بالنسبة لأوروبا بأكملها».
ويتعين معرفة ما إذا كان الهدف المشترك المتمثل في مساعدة أوكرانيا على هزيمة روسيا سيكون كافيا لتجاوز الخلافات.

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