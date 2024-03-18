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علماء يكتشفون 100 كائن جديد في المحيط

3/18/2024 10:15:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أفاد باحثون بحريون في مهمة لتسجيل الحياة المخبأة في محيطات العالم، بأنهم عثروا على حوالي 100 نوع جديد محتمل من الكائنات الحية، بما في ذلك مخلوق غامض يشبه النجمة.
وركز فريق البعثة تحقيقاته على «خندق باونتي» البالغ طوله 800 كيلومتر، وهو جزء غير مستكشف من المحيط قبالة ساحل نيوزيلندا وشرق الجزيرة الجنوبية.
واستغرقت الرحلة 3 أسابيع على متن سفينة الأبحاث «تانغاروا» التابعة للمعهد الوطني لأبحاث المياه والغلاف الجوي في البلاد، وأخذت محلها في فبراير.
وجمع الفريق حوالي 1800 عينة من أعماق تصل إلى 4800 متر، ووجدوا أنواعا من الأسماك، والحبار، والرخويات، والمرجان، والتي يعتقدون أنها جديدة في مجال العلم.
وقال مدير العلوم الاستكشافية في تحالف «Ocean Census»، د.دانييل مور: «لدينا منطقة كبيرة قبالة الساحل الشرقي لنيوزيلندا، حيث يوجد شح مطلق في البيانات. لا نعرف شيئا عنها».
ويعد «Ocean Census» تحالفا جديدا أطلق في أبريل من عام 2023، ويهدف إلى رصد 100 ألف نوع غير معروف من المخلوقات خلال الأعوام العشرة المقبلة.
وعلى مدى الأسابيع الثلاثة المقبلة سيقوم فريق من العلماء بفرز ووصف الاكتشافات في أعماق البحار لتأكيد ما إذا كانت من الأنواع المكتشفة حديثا.
وشعر علماء الفريق بالحيرة من احد الاكتشافات، إذ اعتقدوا في البداية أن المخلوق الذي وجدوه كان عبارة عن نوع من نجوم البحر أو شقائق النعمان البحرية.

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