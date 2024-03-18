Tuesday, 19 March 2024 06:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأشعة تكشف أسرار كمان الموسيقار باغانيني

3/18/2024 10:15:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تكشف عدد من الخبايا والأسرار التي تكمن وراء الكمان الأشهر في العالم، كمان «إل كانونيه» العائد للملحن الإيطالي الكبير نيكولو باغانيني، بنتيجة مسح بالأشعة أجري لهذه الآلة ذات الشهرة العالمية بواسطة جهاز السنكروترون، أو المسرع الدوراني التزامني.
وهدفت الفحوص التي أجريت للكمان إلى تقويم حالة حفظه، وكذلك إلى تكوين فكرة أكثر وضوحا عما يجعله «آلة مميزة»، لا سيما من خلال تحليل بنية خشبه. ويتوقع أن يستغرق ظهور كامل نتائج فحصه شهورا لتحليلها بالتفصيل.
وكانت صفة «إل كانونيه» أو «المدفع» تطلق على هذا الكمان نظرا إلى قوة صوت الموسيقى التي تصدح منه. وهذه الآلة التي ولدت عام 1743 في مشغل صانع الآلات الوترية الشهير من مدينة كريمونا جوزيبي بارتولوميو غوارنيري ديل جيزو، بقيت لدى المايسترو لنحو أربعين عاما، وتركها عند وفاته لمسقط رأسه جنوى. وأحضر الكمان إلى غرونوبل بهدف إخضاعه لما يسمى «فحصا غير مدمر» بواسطة السنكروترون الأوروبي، وهو مسرع جسيمات من الجيل الرابع.
وشمل التحليل «مسحا كاملا عند 30 ميكرونا لوضع خريطة للعيوب المحتملة»، وفق ما شرح العالم بول تافورو، المسؤول عن قاعة BM18 الواسعة التي تضم الآلات، حيث أجري الفحص. وقال تافورو إن الفحص بين في النهاية وجود «عدد قليل جدا من العيوب»، مشيرا إلى أن تكبيرا أكثر دقة أجري للمناطق المهمة.
ومن باب الحرص على التأكد من أن شروط إجراء الفحص بأمان متوافرة، اختبرت هذه التقنية المسماة التصوير المقطعي الدقيق بالأشعة السينية على آلتين أخريين. وأوضح المختصون القائمون على المشروع أن الجهاز المتطور يتيح تكوين صورة ثلاثية الأبعاد للكمان وصولا إلى مستوى البنية الخلوية للخشب، مع إمكان تكبيرها موضعيا في أي مكان حتى بلوغ المقياس الميكرومتري.

MENAFN18032024000130011022ID1107993108

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث