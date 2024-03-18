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مذنب سريع يشاهد في سماء الكويت للمرة الأولى منذ 71 عاما

3/18/2024 10:15:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن متحف الفضاء والفلك في مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي، أن مذنبا سريع الحركة يقترب من الشمس ويشاهد في سماء الكويت خلال الشهر الجاري ويستمر حتى الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل.
وقال مدير المتحف الفلكي خالد الجمعان لـ«كونا» إنه يمكن رؤية المذنب بالعين المجردة أو باستخدام منظار بسيط بعد غروب الشمس في الأفق الغربي من السماء بالأماكن البعيدة عن التلوث الضوئي.
وأوضح الجمعان أن هذا المذنب الملقب (Brooks - 12P/Pons) تم اكتشافه من قبل فلكيين بريطاني وفرنسي وهما (Brooks/ Pons) في عام 1812 بالإضافة إلى أن المذنب ذكر في بعض الوثائق الفلكية لقدماء الصينيين، مشيرا إلى انه يصنف ضمن المذنبات قصيرة الدورة حيث إن دورته أصغر من 200 عام، وتبلغ 71 عاما، وآخر عبور له تم توثيقه بالقرب من الأرض في عام 1954.
وذكر أن قطر المذنب يبلغ 30 كيلومترا، مشيرا إلى أن لمعان المذنب سيكون في أقرب نقطة له من الشمس في 21 ابريل المقبل ليتراجع لمعانه بعد ذلك ويبتعد في الفضاء.
وأشار إلى ان عبور المذنب بهذا التاريخ القديم من المعتقد أنه تسبب في زخات ضعيفة من الشهب تحدث كل عام في شهري نوفمبر وديسمبر.
وأكد الجمعان انه ليس لهذا المذنب أي تأثير على الأرض ولا يشكل خطرا عليها، إذ تقع الكرة الأرضية في موقع متوسط بين أكبر الأجرام السماوية في المجموعة الشمسية، وتمتلك جاذبية كبيرة جدا لا تسمح لأي جرم سماوي بأن يتقاطع مع مدار ومسار الأرض.
وقال إنه يمكن التعرف على حركة جميع المذنبات المكتشفة اليوم في القبة السماوية التابعة للمتحف، والتي يمكن من خلالها تحديد مسار المذنبات وجميع الأجرام السماوية ومداراتها بدقة من خلال برامج متقدمة حديثة.

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