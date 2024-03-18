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وزير الصحة دشن جهاز PET/MRI بمستشفى الجهراء

3/18/2024 10:15:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
دشنت وزارة الصحة جهاز PET/MRI في مستشفى الجهراء الجديد، والذي يدمج بين جهاز التصوير البوزيتروني وجهاز الرنين المغناطيسي، وذلك بحضور وزير الصحة د.أحمد عبدالوهاب العوضي.
وأكد وزير الصحة د.أحمد العوضي حرص الوزارة على توفير أحدث المعدات والأجهزة الطبية في المرافق الصحية، لافتا إلى أن جهاز PET/MRI يعد الأحدث في عالم التصوير الطبي، والأول من نوعه في البلاد، في ظل التزام الوزارة الدائم بمواكبة أحدث التقنيات والمستجدات العلمية، بما يسهم في دقة التشخيص، وتعزيز وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن الكريم، والتي تعد أولى أولويات الوزارة، تماشيا مع خطة التنمية الوطنية، ورؤية كويت جديدة 2035، وبرنامج عمل الحكومة.
من جهته، أشار رئيس قسم الطب النووي في المستشفى د.محمد الشاهين إلى النواحي الفنية الخاصة بالجهاز الجديد ومزاياه، لافتا إلى أن جهاز PET/MRI يدمج بين جهاز التصوير البوزيتروني وجهاز الرنين المغناطيسي، وبذلك يوفر الفحص عبر هذا الجهاز على المريض الوقت والتكلفة، ويقلل أيضا نسبة تعرضه للإشعاع. وعدد د.الشاهين الاستخدامات المتعددة للجهاز في تشخيص السرطان من عدمه، ومتابعة انتشاره، فضلا التحقق من فعالية العلاج، واحتمالية عودة السرطان للمرض، سواء تعلق ذلك بأورام الأطفال، أو سرطان الغدد الليمفاوية، أو سرطان الرحم والمبايض، وسرطانات البروستاتا، والثدي، والقولون والدماغ.
وأشار إلى أن الجهاز يستخدم أيضا في تشخيص أمراض الجهاز العصبي، ومنها داء الزهايمر، والصرع، وتشخيص أمراض التهابات القلب والشرايين، مشيرا إلى تدريب الأطباء والاختصاصيين على الجهاز، من خلال ورش عمل عقدت في الكويت، والولايات المتحدة الأميركية.

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