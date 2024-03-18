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37 مرشحا في اليوم الأخير من التسجيل لانتخابات أمة 2024 بإجمالي 255 في عشرة أيام من بينهم 14 سيدة

3/18/2024 10:15:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سلطان العبدان - فرحان الشمري
أغلق باب التسجيل لانتخابات مجلس الأمة 2024 أمس على 255 مرشحا من بينهم 14 سيدة، سيخوضون الانتخابات المقرر إجراؤها 4 أبريل المقبل للفصل التشريعي الـ 18، حيث تقدم اليوم وهو اليوم الأخير للتسجيل 37 مرشحا ومرشحة إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح، وبلغ إجمالي المرشحين الذكور 241، و14 مرشحة، وقام 3 مرشحين بالتنازل عن السباق الانتخابي.
وتقدم في اليوم العاشر أمس 9 مرشحين في الدائرة الأولى من بينهم سيدة، وتقدم 7 مرشحين في الدائرة الثانية من بينهم سيدتان، فيما تقدم 5 في الدائرة الثالثة من بينهم سيدتان، فيما تقدم 10 مرشحين في الدائرة الرابعة من بينهم سيدة واحدة، وتقدم 6 مرشحين في الدائرة الخامسة من بينهم سيدة واحدة.
وطالب مرشح الدائرة الثانية عبدالعزيز البذالي سمو رئيس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح بإعداد برنامج عمل حكومي قوامه وركيزته الأساسية الإصلاح السياسي الذي يعتبر بوابة لإصلاح أي خلل».
وقال البذالي إن «المواطن لا يزال يدور في دوامة القصور، إذ نراه يهرب من المنظومة الصحية ويتجه إلى المستشفيات الخاصة ويعاني من تهالك الطرق وينتظر الرعاية السكنية نحو 15 عاما والإيجارات تلتهم من راتبه أكثر من 550 دينارا بمعنى أن جل راتبه يذهب إلى الإيجارات».
وأضاف أن المواطن كذلك يعاني من غلاء المعيشة والغلاء الفاحش الذي يؤثر على حياة المواطنين الاجتماعية، داعيا رئيس الوزراء إلى البدء بالإصلاح السياسي الشامل لأن الكويت تأخرت كثيرا عن ركب جاراتها.
من جانبه، قال مرشح الدائرة الرابعة جراح المطيرات «أوجه رسالة إلى من سخروا مناصبهم لمصالحهم الشخصية إننا نمقت ما تصنعون، كما أن هناك مرشحين استمرأوا شراء الذمم والفساد المالي، فالفساد من المنكرات وزجره واجب».
وأكد المطيرات «أن ما يجري في البلد من فساد يعكس نظرة سيئة وكثر الضغط يولد الانفجار، ولن نسمح لأي شخص مهما كان منصبه أن يقوم بأي فعل يضر بالبلد وسنتصدى لهؤلاء».
وقال مرشح الدائرة الأولى مبارك سليمان طراد» أتمنى ألا تتكرر الأسماء نفسها في كل مرة، ويتم انتخاب مرشحين لم يقدموا إنجازا على مدى سنوات، داعيا الحكومة إلى إصلاح أمور عدة مثل إصلاح الطرق وتحسين مستوى المعيشة والنظر إلى رواتب المتقاعدين».
واستغرب «عدم التزام الحكومة بمدة الشهر الذي قطعته على نفسها بخصوص زيادة غلاء المعيشة».
من جهته، أوضح مرشح الدائرة الثانية بدر البذالي «برنامجي الانتخابي مشابه لبرنامجي الذي أعددته في المجلس المبطل الثاني فهو يرتكز إلى تحسين مستوى المعيشي وقيام الدولة شراء الغرامات عن الغارمين وإلغاء منع السفر بسبب الغرامات ويجب النظر في قضايا الأحوال الشخصية وإنشاء مستشفيات حديثة وكنت من ضمن الذين قدموا اقتراحات في هذا القالب».
وأضاف: «الحكومة ارتكبت أخطاء في قانون الأسرة وسنحاسب محافظ البنك المركزي الذي ظلم المواطنين».
وذكر «أن ما أعلنت عنه حكومة أحمد النواف وحكومة محمد الصباح بخصوص زيادة غلاء المعيشة واقتصارها على 60 أو 70 دينارا أمر مستغرب، متسائلا: «ماذا تفعل هذه الزيادة في ظل التضخم ورواتب المواطنين كلها بدلات؟، وعموما فكرة الحكومة خاطئة بخصوص زيادة الـ 60 خصوصا أن الحكومة لديها فائض وليس عجزا».
وطالب البذالي الشعب بحسن الاختيار وعلى الجميع التكاتف لإيصال ممثلين لديهم رؤية، موضحا «أنا مستشار سياسي استراتيجي ولست حديث عهد ولا يمكن أن أكون عنصرا مخربا والقبيلة لا تقف على شخص وحصل للأسف اختلاف منذ 2020 ولكن لن الزم بترشيح شخص رغما عني، والمرشح يمثل أبناء الدائرة كافة حتى لا يتم زرع العنصرية وشق النسيج الوطني».
من جهته، عبر مرشح الدائرة الثالثة ثامر العتيبي عن حزنه لما وصلت إليه الكويت من خلال لجوء المواطن إلى النواب لأي من مطالب الحياة المستحقة.
وتساءل: «لماذا هناك وسيط ولماذا تتم زعزعة الثقة بين المواطن والحكومة»، ونتج عن انعدام الثقة تردي الخدمات بسبب تفشي الفساد الذي نخر في مؤسسات الدولة، وللأسف لدينا فريقان متصارعان وكل فريق يدعي الإصلاح، الأول أخذ فرصة 12 سنة ويملك الأغلبية والتوافق».
وأضاف: «أن هناك فريقا ثانيا حصل على أغلبية في مجلسين وجميع القوانين التي تقدم بها كل القوانين تصب في صالح المواطن».
من ناحيته، اقترح مرشح الدائرة الرابعة سلطان مطني الشمري إنشاء هيئة الاستثمار المحلي والمعنية بجميع استثمارات الدولة من هيئات ومؤسسات وشركات داخل الكويت.
وقال إن «بعض الوزراء يخربون الهيئات والوزارات الكبرى، حيث إن برنامجي الانتخابي يتضمن إنشاء هيئة الاستثمار المحلي وتقدم 50% للرواتب و50% للاستثمار داخل الكويت».
بدورها، أكدت مرشحة الدائرة الثالثة سهيلة السالم أنه «انطلاقا من الحرص على التعاون بين المجلس والحكومة ارتأيت تمثيل الدائرة وحرصا على الإصلاح والتنمية وحرصا على الهوية الوطنية والذود عنها لما شابها من ازدواجية، كما سأسعى للدفاع عن الملف لما له من أهمية وللدفع بعجله التنمية».
من ناحيته، قال مرشح الدائرة الأولى ناصر النصر الله «نسعى لمساعدة الحكومة لكشف المزورين والمزدوجين وهذه الحكومة التاريخية قامت بالكشف عن العديد منهم، حيث إن هناك 400 ألف مزور ومزدوج وكانت الحكومات والمجالس السابقة ترعاهم وتتستر عليهم وبمساعدة كل شريف نريد أن نقضي على المزورين والمزدوجين كي تخرج انتخابات نزيهة ووطنية. وقال: «سنتجه بحلولنا الدستورية كي نحقق هدفنا بالكشف عن المزورين والمزدوجين وأدعو المواطنين إلى عدم مقاطعة الانتخابات، ومن يقاطعها يساعد على نجاح المزورين والمزدوجين والمتسترين عليهم».
ولفت إلى «أن القيادة ممثلة بسمو الأمير والحكومة اتخذوا إجراءات ويجب علينا كشعب المساعدة بهذا التوجه وأؤكد أن 30 عضوا سيقومون بحماية الهوية الوطنية وإصدار التشريعات الكفيلة بالقضاء على المزورين. وبين مرشح الدائرة الخامسة المحامي فوزي الصقر «البداية ستكون مع طرح الاقتراحات القانونية التي تتواكب مع التطورات بما يعزز مكانة الوطن والاستقرار وتسريع عجلة التنمية وتحقيق الحق والمساواة». وأضاف: «نتطلع إلى سن تشريعات قانونية تتواكب مع تصحيح المسار الديموقراطي بما يتوافق مع السلطة التشريعية والقضائية».
أكد مرشح الدائرة الثالثة محمد الجوعان «نعيش حالة من الإحباط وواقعا تسوده حالة من اليأس وبعض المرشحين يردد بأن الانتخابات مفصلية ونحن عند مفترق الطرق وتعدينا مرحلة الفساد ووصلنا إلى نهج في ذلك».
وأشار إلى أن «التضخم بلغ 33% في آخر سنوات والحكومة تماطل في 50 دينارا بدل غلاء معيشة، ومع العبث في مقدرات الدولة لم نقف عند هذا الحد، وآخر 4 سنوات 4 انتخابات و7 حكومات متعاقبة حتى استشعر الناس حالة اليأس».
وأوضح «يجب تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وبدل غلاء معيشة يجب أن يقر في ظل التضخم الحاصل، وهل الحكومة قادرة على التوظيف خلال الفترة المقبلة».
من ناحيته، قال مرشح الدائرة الثالثة خالد المشاري «أخذنا جوائز للعمل الإنساني بالخارج والأولى بالداخل، واليوم الجميع يتحدث عن الإصلاحات ولا يعملون للإصلاح الوجوه المتكررة تأتي للمصلحة الخاصة فقط». وأضاف: «برنامجي الانتخابي هموم المواطن وإصلاح المنظومة السياسية التي عفي عليها الزمن».
من جهته، قال مرشح الدائرة الرابعة عبدالغني عواد العنزي «لزاما على نواب الأمة القادمين ان يتناسوا خلافاتهم ويعملوا لصالح الكويت لحماية الكويت داخليا وخارجيا، وإذا أردنا تسمية أو وضع عنوان لما حدث، فإنه سيكون العنوان هو في الـ 30 عاما الماضية حكومات فشلت ومجالس خزلت». وقال: أثناء عملي في الحرس الوطني قمت بتوفير مبلغ مليون دينار في أحد المشاريع، وكذلك في فترة كورونا قمت بعمل دراسة ونالت استحسان المسؤولين». وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت في الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 4 مارس باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ 18 (أمة 2024).
يذكر ان باب التنازل عن الترشح سيبقى مفتوحا امام المرشحين إلى ما قبل يوم الاقتراع بسبعة أيام أي حتى ٢٨ مارس الجاري وفقا لقانون الانتخاب.
وكيل «الداخلية» تفقّد إدارة شؤون الانتخابات في آخر يوم من تسجيل المرشحين
قام وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف صباح أمس بزيارة إلى إدارة شؤون الانتخابات بمنطقة الشويخ السكنية في آخر يوم من عملية تسجيل المرشحين والمرشحات، وكان في استقباله عميد حقوقي د. أحمد الهاجري مدير إدارة شؤون الانتخابات.
واطلع الفريق النواف خلال الجولة، على آلية سير العمل وقنوات التنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية المعنية والجهات الأخرى المشاركة في الإشراف والتنظيم على انتخابات مجلس الأمة 2024 المقررة يوم الخميس الموافق 4 أبريل المقبل.
واستمع الفريق النواف خلال الزيارة، إلى المهام والمسؤوليات المنوطة بإدارة الانتخابات، وكذلك المتطلبات والاحتياجات الخاصة بتنظيم وتأمين العملية الانتخابية، سواء على مستوى الأفراد أو التجهيزات الفنية التي تضمن نجاح العملية الانتخابية.

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