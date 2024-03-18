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إلغاء تفويضات قيادات الوزارة بشأن النقل والندب والتكليف

3/18/2024 10:15:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
ألغى وزير الصحة د.أحمد العوضي جميع «التفويضات» الممنوحة لقيادات الوزارة ممثلة بوكيل الوزارة والوكلاء المساعدين ومديري المناطق الصحية والإدارات المركزية بشأن النقل أو الندب أو الإعارة أو التكليف بمهام الوظائف الإشرافية. ويأتي هذا رغبة في إعادة تنظيم «التفويضات» الصادرة لقيادات وزارة الصحة.

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