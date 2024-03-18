إلغاء تفويضات قيادات الوزارة بشأن النقل والندب والتكليف

إلغاء تفويضات قيادات الوزارة بشأن النقل والندب والتكليف
التاريخ
3/18/2024 10:15:14 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
ألغى وزير الصحة د.أحمد العوضي جميع «التفويضات» الممنوحة لقيادات الوزارة ممثلة بوكيل الوزارة والوكلاء المساعدين ومديري المناطق الصحية والإدارات المركزية بشأن النقل أو الندب أو الإعارة أو التكليف بمهام الوظائف الإشرافية. ويأتي هذا رغبة في إعادة تنظيم «التفويضات» الصادرة لقيادات وزارة الصحة.
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