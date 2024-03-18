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الديوان الأميري شكر المهنئين أدام الله علينا نعمة التواصل والتواد

3/18/2024 10:15:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تقدم الديوان الأميري بخالص الشكر والتقدير إلى المواطنين والمقيمين الذين قدموا التهنئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وأسرة آل صباح الكرام، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب الديوان الأميري عن تهنئته بهذه المناسبة الفضيلة أعادها الله تعالى على وطننا العزيز والمواطنين والمقيمين الكرام بالخير واليمن والبركات، وأدام علينا نعمة التواصل والتواد والإخاء.

هذا، وفي أجواء تفيض بالود والمحبة، استمر توافد المهنئين على ديوان أسرة آل صباح الكرام بقصر بيان مساء أمس الأول، وذلك لتهنئة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأسرة آل صباح الكرام بحلول شهر رمضان المبارك لليوم الثاني على التوالي، حيث استقبل رؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدين لدى الكويت وكبار القادة في الجيش والشرطة والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام وجموعا من المواطنين والمقيمين.


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