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غزة جهود الإغاثة تسابق الزمن وتنديد باستخدام الجوع سلاح حرب

3/18/2024 10:15:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مع استمرار تعثر محاولات الوصول إلى هدنة في قطاع غزة، تتكثف المساعي الدولية لإيجاد آليات ومسارات جديدة لإيصال المساعدات إلى القطاع الذي يتضور سكانه جوعا وعطشا في رمضان جراء الحصار والدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية، في حين ندد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل باستخدام الجوع «سلاح حرب». ومع تقليص كبير في عدد الشاحنات الداخلة إلى غزة، تجري مساع لإنزال المساعدات جوا أو إيصالها عبر ممر بحري مع قبرص من حيث انطلقت سفينة «أوبن آرمز» وهي تحمل 200 طن من الأغذية في رحلة طولها 400 كيلومتر تقريبا. وقالت منظمة «وورلد سنترال كيتشن» الخيرية الأميركية الشريكة، إن العمل جار لبناء رصيف لتفريغ الحمولة، فيما قالت قبرص إنه يجري تجهيز سفينة ثانية. وأفاد شهود عيان بأن جرافات وآليات هندسية من شركات خاصة فلسطينية وبالتنسيق مع منظمات دولية، تنقل كتلا اسمنتية من ميناء الصيادين بخان يونس إلى شاطئ البيدر بمنطقة الشيخ عجلين في غزة. وأفادوا عن أعمال تمهيد لاستقبال المساعدات.
وفي شمال القطاع، أفاد شهود عن إدخال 6 شاحنات من المعبر رقم 96 في منطقة السودانية وقال الجيش الإسرائيلي انها من برنامج الأغذية العالمي وأدخلت كجزء من «مشروع تجريبي لمنع حماس من الاستيلاء على المساعدات» على حد زعم جيش الاحتلال.
ومن دون الحديث عن المسار الجديد، أفاد برنامج الأغذية العالمي على منصة «إكس» بأنه «سلم أغذية تكفي 25 ألف شخص في مدينة غزة أمس الأول في أول قافلة ناجحة إلى الشمال منذ 20 فبراير». وأضاف «مع الناس في شمال غزة على شفا المجاعة، نحتاج إلى توصيل المساعدات كل يوم».
وما زالت هذه الكميات شحيحة ولا تلبي الحد الأدنى من احتياجات القطاع حيث تحذر الأمم المتحدة من أن 2،2 مليون شخص من سكانه البالغ عددهم 2،4 مليون، مهددون بالمجاعة. وقد نزح 1.7 مليون جراء الحرب ويتجمع القسم الأكبر منهم قرب الحدود مع مصر في رفح المهددة باجتياح بري تعد له إسرائيل، وهو ما كرره الثلاثاء رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو.
توازيا، انطلقت من فرجينيا أربع سفن أميركية تقل نحو مئة جندي وتجهيزات لبناء ميناء موقت على ساحل غزة لإنزال المساعدات. ويتوقع أن تستغرق الرحلة نحو 30 يوما وبناء الرصيف نحو 60 يوما.
وكان فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أدان ما وصفها بأنها «حرب على الأطفال».
وكتب على منصة اكس «أمر صادم. عدد الأطفال الذين أحصي قتلهم في أربعة أشهر فقط في غزة يفوق عدد الأطفال الذين قتلوا مدى أربعة أعوام في جميع النزاعات في أنحاء العالم».
وأمام مجلس الأمن الدولي، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بوريل إن «تجويع السكان يستخدم سلاحا للحرب» في غزة. وأضاف «هذه الأزمة الإنسانية ليست كارثة طبيعية، ليست فيضانا أو زلزالا بل من صنع الإنسان»، مطالبا بتسهيل إدخال المساعدات.
ولا يعاني الغزيون، ولاسيما في شمال القطاع فقط من النقص الحاد في المواد الغذائية وغيرها من الضروريات، فقد أدى الحصار والحرب إلى رفع أسعار القليل المتوافر منها. وقال طبيب الأسنان باهر حسونة النازح في رفح «حاجات كثيرة في السوق غير متوافرة، وحتى لو توافرت، فهي بأسعار فلكية».
سياسيا، وبعد إعلان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن اسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية «حماس» ليسا قريبين من الاتفاق على وقف إطلاق النار، نفت حماس تلقيها عرضا دوليا لوقف إطلاق نار ممتد في غزة.
ونقلت قناة «الجزيرة» عن حماس قولها إنه لا صحة لما نشرته إحدى القنوات الإخبارية نسبته لـ «مصدر كبير بحماس» من أخبار حول تلقي الحركة عرضا دوليا لوقف إطلاق نار ممتد في غزة، وعودة تدريجية للنازحين، أو توجه وفد للقاهرة لمناقشة التفاصيل.
ميدانيا، تكرر مشهد القصف الإسرائيلي للفلسطينيين الساعين للحصول على ما أمكن لسد رمقهم، وقالت قناة «الجزيرة» ان القصف استهدف مركزا لتوزيع المساعدات تابعا لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وسط رفح جنوبي قطاع غزة. وأضافت أن القصف أدى إلى سقوط 4 قتلى فلسطينيين.
ودوت أصوات القصف والغارات الاسرائيلية في جميع أنحاء القطاع. وقال المكتب الإعلامي لحماس إن الجيش الإسرائيلي شن «أكثر من خمسين غارة جوية»، تركزت على دير البلح في الوسط وخان يونس وبلدتي بني سهيلة والقرارة ورفح في الجنوب وحي الزيتون في مدينة غزة.
وفي موعد سحور اليوم الثالث من رمضان، قالت الوزارة إن غارة استهدفت «منزل عائلة عزام في حي الزيتون» في غزة موقعة عشرة قتلى، وأخرى استهدفت منزل عائلة اللولو في حي الدرج موقعة أربعة قتلى.
وقال الدفاع المدني إن جيش الاحتلال «نسف اكثر من 17 عمارة وبرجا سكنيا، واعتقل عشرات المواطنين بينهم فتيات وأطفال في مدينة حمد شمالي غربي خان يونس».
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 31272 شخصا منذ بداية الحرب. وقالت الوزارة في بيان «ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 31272 شهيدا و73024 أصابة جراء العدوان المستمر لليوم الـ 159 على القطاع»، موضحا أن «72% من الضحايا هم من الأطفال والنساء».

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