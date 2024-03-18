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رمضان بين نيران المعارك وخطر المجاعة في السودان

3/18/2024 10:15:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في السودان الذي تتواصل فيه الحرب منذ قرابة السنة ويخيم عليه خطر المجاعة، يتحدث السودانيون بمرارة عن واقعهم اليومي.
ووفق تقديرات الأمم المتحدة، فإن 18 مليونا من 48 مليون سوداني يعانون من انعدام أمن غذائي حاد، بينهم 5 ملايين باتوا على شفا المجاعة. وفي مخيم زمزم للنازحين شمال دارفور غرب السودان يموت طفل جوعا كل ساعتين، بحسب منظمة أطباء بلا حدود.
ويقول خبراء، وبينهم أبكس دوفال الباحث المتخصص في شؤون السودان، ان الكثير من السودانيين باتوا بالفعل متروكين لمصيرهم.
ويؤكد دوفال: «قبل 10 أو 15 سنة أي نداء لتبرعات كانت تطلقه الأمم المتحدة كانت تتم تلبية ثلثيه على الأقل. اليوم النداء من أجل السودان لم يحصد سوى 3% من المبلغ المطلوب».
ويرى أن المجاعة بدأت بالفعل، مضيفا أن عدم توافر أرقام ومعطيات دقيقة حتى الآن عن الجوع، «لا يعني أنه يجب أن نغمض أعيننا».
ويقول عثمان ادريس الذي يسكن حي الأزهري جنوب الخرطوم لوكالة فرانس برس عبر الهاتف: «أصلا منذ أشهر نحن أقرب للصوم. نتناول وجبة واحدة ونادرا ما نصنعها في البيت. نحصل عليها من مطبخ الحي في المسجد. لكن للأسف توقف المطبخ منذ أسبوعين لانقطاع المال عن القائمين عليه».
قبل الحرب التي اندلعت في شهر رمضان الماضي بين الجيش بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بزعامة الفريق محمد حمدان دقلو كان إدريس يمتلك محلا لبيع الأطعمة شرق العاصمة لكن المعارك أرغمته على إغلاقه.
وبسبب القصف المتبادل والضربات الجوية وأعمال النهب والقتل في الشوارع لم يتمكن إدريس من العودة إلى محله ولا إلى حيه في شرق الخرطوم.
لكن محمد سليمان أصر، رغم كل شيء، على إبقاء محله مفتوحا في مدينة الرهد على بعد 70 كيلومتر شرقي الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان التي يسيطر الدعم السريع على أجزاء كبيرة منها بما فيها الرهد.
ويقول سليمان: «البضائع قليلة جدا وحتى إن وجدت فإن أسعارها مرتفعة بسبب الرسوم التي تفرض على السيارات من قبل قوات الدعم السريع».
وقبل أسابيع سقطت آخر شبكة أمان: انقطع الاتصالات في العديد من الولايات ما أدى إلى توقف تطبيق بنك السودان الذي كان يتيح استقبال تحويلات واستبدال النقود بها.

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