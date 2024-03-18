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بوتين مستعد للتفاوض في أوكرانيا على أساس الواقع ترسانتنا النووية أكثر تقدما من الأميركية

3/18/2024 10:15:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ان الترسانة النووية الروسية المكونة من الأسلحة البرية والبحرية والجوية «أكثر تقدما» وحداثة من تلك الموجودة في الولايات المتحدة.
وقال بوتين في مقابلة مع التلفزيون الرسمي: «ثالوثنا، الثالوث النووي، أحدث من أي ثالوث آخر. نحن والأميركيون فقط لدينا مثل هذه الثالوث. وقد أحرزنا تقدما أكبر بكثير هنا».
وتابع: «هناك تكافؤ تقريبا، لكن لدينا أكثر حداثة، وجميع المتخصصين يعرفون ذلك».
وأضاف ان الولايات المتحدة «تقوم بتطوير مكوناتها ونحن كذلك. هذا لا يعني في رأيي أنهم يريدون بدء حرب نووية، لكن إذا أرادوا فنحن مستعدون».
ومرة أخرى نفى بوتين أنه فكر في استخدام هذه الأسلحة بأوكرانيا، على الرغم من تهديداته المبطنة في الماضي. وقال: «لماذا نستخدم وسائل الدمار الشامل؟ لم تكن هناك مثل هذه الضرورة على الإطلاق». وشدد على أن العقيدة العسكرية الروسية تنص على استخدام هذا السلاح إذا كان وجود روسيا مهددا أو في حالة «هجوم على سيادتنا واستقلالنا».
ورد الرئيس الروسي للمرة الأولى شخصيا على تصريحات الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال في 26 فبراير إنه «لا يستبعد» إرسال قوات غربية من حلف شمال الأطلسي «الناتو» إلى أوكرانيا، معتبرا أن ذلك لن يغير شيئا.
وقال: «إذا تحدثنا عن وحدات عسكرية رسمية لدول أجنبية، فأنا متأكد من أنها لن تغير الوضع في ساحة المعركة. هذا هو الأهم، تماما كما أن توفير الأسلحة لا يغير شيئا».
وجدد الرئيس الروسي استعداد موسكو لإجراء مفاوضات جادة لحل النزاعات وخاصة في أوكرانيا بالوسائل السلمية، مبينا أنه لا يجب أن تكون هذه المفاوضات فرصة للعدو لإعادة التسلح.
وقال بوتين في مقابلة مع الصحافي دميتري كيسيليوف لقناة «روسيا-1» و«روسيا سيفودنيا» إن أي مفاوضات من هذا النوع ليست فاصلا من أجل إعادة تسليح كييف، وإنما يجب أن تكون محادثات جادة مع ضمان الأمن الروسي.
وأردف قائلا: «ما نريده، وأكرر مرة أخرى، حل جميع النزاعات، وهذا النزاع، وذاك الصراع، بالوسائل السلمية. ونحن مستعدون لهذا. ونريده».
وتحديدا بخصوص أوكرانيا، أكد الرئيس الروسي استعداد روسيا للمفاوضات ولكن «على أساس الواقع الحالي على الأرض، وليس على أساس الرغبات بعد استخدام العقاقير النفسية».
وأضاف: «هل نحن مستعدون للمفاوضات؟ نعم، نحن مستعدون، ولكن فقط للمفاوضات، وليس على أساس بعض الرغبات بعد استخدام مؤثرات عقلية، ولكن على أساس الحقائق التي تطورت على الأرض، كما يقولون في مثل هذه الحالات، على الأرض».

MENAFN18032024000130011022ID1107993100

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