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بايدن وترامب وجها لوجه للمرة الثانية في انتخابات نوفمبر الرئاسية

3/18/2024 10:15:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في تكرار لسيناريو الانتخابات الرئاسية عام 2020، حصل المرشحان الرئيس الديموقراطي جو بايدن ومنافسه الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب على ما يكفي من أصوات المندوبين في الانتخابات التمهيدية لكي يضمنا ترشيح حزبيهما لخوض الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر المقبل.
وكانت نتائج الانتخابات التمهيدية لكل من الحزبين الديموقراطي والجمهوري في ولايات جورجيا وميسيسيبي وواشنطن متوقعة عمليا، بعدما فاز بايدن وترامب في كل المواجهات الانتخابية داخل حزبيهما.
وعلق بايدن على فوزه المتوقع بالقول: «يشرفني أن التحالف الواسع من الناخبين الذين يمثلون التنوع الغني للحزب الديموقراطي في كل أنحاء البلاد قد وضعوا ثقتهم بي مرة أخرى لقيادة حزبنا وبلدنا في لحظة أصبح فيها التهديد الذي يشكله ترامب أكبر من أي وقت مضى».
وكان ترامب قد بات وحيدا في الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية في نوفمبر، بعدما أزاح من دربه جميع المنافسين، وآخرهم نيكي هايلي التي انسحبت من السباق الحزبي في السادس من مارس، في ظل الفارق الكبير بينها وبين ترامب.
وقد أعرب ترامب، عن سعادته في تمثيل الحزب الجمهوري.
وقال ترامب في منشور على منصته «تروث سوشيال» Truth Social: «إنه لشرف عظيم لي أن أمثل الحزب الجمهوري كمرشحه الرئاسي. إن حزبنا متحد وقوي، ويدرك تماما أننا نخوض الانتخابات ضد الرئيس الأسوأ والأكثر عجزا وفسادا وتدميرا في تاريخ الولايات المتحدة».
وأوجز ترامب الملفات التي سيركز عليها في حملته وقال: «الملايين من الناس يغزون بلدنا، العديد منهم من السجون والمصحات العقلية في بلدان أخرى. إن أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم تخنق طبقتنا المتوسطة العظيمة، واقتصادنا سيئ، وسوق الأوراق المالية لدينا ترتفع فقط لأن استطلاعات الرأي تشير بقوة إلى أننا سنفوز بالانتخابات الرئاسية لعام 2024».
ووصف الرئيس السابق خلفه جو بايدن بـ«المحتال يستخدم نظام الظلم لملاحقة خصمه السياسي». وتابع: «سوف نستعيد بلدنا الذي كان عظيما، ونضع أميركا أولا، ونجعل أميركا عظيمة مرة أخرى - أعظم من أي وقت مضى. سيكون الخامس من نوفمبر بمثابة أهم يوم في تاريخ بلدنا!»
وكان بايدن بحاجة إلى أصوات 1968 مندوبا للفوز بالترشيح من إجمالي 3934، وقالت شركة إديسون للأبحاث إنه تجاوز هذا الرقم مساء الثلاثاء مع بدء ظهور نتائج الانتخابات التمهيدية في جورجيا، كما حقق بايدن الفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب في ميسيسيبي، حسبما تقارير إعلامية أميركية.
ولم يواجه بايدن سوى معارضة رمزية في الانتخابات التمهيدية لحزبه، على الرغم من أن النشطاء الليبراليين المحبطين بسبب دعمه للحرب الإسرائيلية في غزة أقنعوا أقلية كبيرة من الديمقراطيين باختيار «غير ملتزم» بدلا من بايدن في بطاقة الاقتراع.
وبعد ساعات، حصد ترامب أصوات 1215 مندوبا المطلوبة لتأمين ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، إذ أجرت أربع ولايات انتخابات، بما فيها جورجيا التي يواجه فيها ترامب اتهامات جنائية بسبب مساعيه لإلغاء نتائج الولاية في اقتراع 2020.
وصعد بايدن وترامب لهجتهما ضد بعضهما البعض بعد انتخابات «الثلاثاء الكبير» الأسبوع الماضي، حيث فاز كلاهما بأغلبية ساحقة في المواجهات الخاصة بالحزبين. وتدخل الآن المعركة الطويلة والمريرة إلى البيت الأبيض مرحلة جديدة وسط توقعات بتوسع الانقسام السياسي على الساحة الأميركية.

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