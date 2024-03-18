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أسعار ((الأغنام)) وصلت بين 150 و180 ديناراً للرأس مع حلول رمضان

3/18/2024 10:15:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد الدشيش
مع حلول شهر رمضان المبارك كل عام يبدأ الحديث عن ارتفاع الأسعار عموما وأسعار اللحوم بشكل خاص، ولمتابعة هذا الموضوع قامت «الأنباء» بجولة على سوق الأغنام في محافظة الفروانية «صفاة الجليب»، حيث لوحظ ان الأسعار في ارتفاع جنوني مع قلة الأغنام المعروضة بالسوق، كما لوحظ قلة الزبائن في سوق الأغنام لعدة أسباب سنتعرف عليها في هذا التقرير الذي تحدث فيه إلينا عدد من البائعين وزوار السوق، فإلى التفاصيل:
في البداية التقت «الأنباء» مع المواطن عادل العنزي الذي قال: جئت للسوق لشراء خروفين لشهر رمضان ولكن سأكتفي بشراء خروف واحد فقط وأخشى ان يأتي يوم من الأيام لا استطيع شراء نصف خروف بسبب هذه الأسعار غير الطبيعية، ورسالتي إلى وزارة التجارة او إلى القائمين على أسواق الأغنام، أن الجميع يعلم ان هناك ارتفاعا في الأسعار في جميع الدول المجاورة للكويت، ولكن لا تصل إلى الأسعار التي وصلت إليها في أسواق الكويت، والكويت لديها 3 دول مجاورة وتمتلك مخزونا كبيرا من الأغنام، ويجب فتح مجال الاستيراد من هذه الدول للمحافظة على الأسعار داخل الكويت، وأيضا دعم المربين ليساهموا بتحقيق الأمن الغائي في الكويت، ومنع السيطرة على السوق من قبل بعض أبناء جالية محددة تتحكم بالسوق وتؤثر بمصير النظام الغذائي في الكويت، فمن غير المعقول ان تتراوح قيمة الخروف بين الـ 150 و180 دينارا، وبهذا السعر من الصعب ان يستطيع المواطن البسيط شراء الخروف سواء للثلاجة، او ان كانت عنده مناسبة او ضيوف، مما يسبب الحرج لكثير من أصحاب الدخل المحدود.
أغلى من الأضاحي!
والتقينا مع أم عبدالله الماجدي، فقالت: أنا أعرف «الحلال» وفي كل مرة انا اللي اشتري الخروف للبيت وأعرف الأسعار وأعرف «الزين والشين»، ولكن بالسعر هذا ما أقدر أشتري. وقالت: نحن الآن حنا بموسم رمضان والطلب أقل من موسم الأضاحي، ولكن الأسعار أغلى من أسعار الأضحية، كما أن وزن الخروف من قبل الذبح لا يصل 20 كيلو وسعره اكثر من 150 دينارا يعني لو نحسبها يطلع كيلو اللحم 7.5 دنانير، وهذا شيء غير معقول، ويجب فتح باب الاستيراد للأغنام من جميع الدول المجاورة والقريبة للكويت وكسر الاحتكار، ويجب دعم المواطن الكويتي صاحب الحلال ودعم الأعلاف وتوفير كل ما يحتاجه صاحب الحلال حتى يستطيع تزويد السوق المحلي بحاجتها من الأغنام.
3 أشهر ركود
والتقينا أيضا مع محمد ملك، الذي قال: سوق الأغنام في ركود منذ 3 اشهر، ولا يوجد بيع وذلك لقلة الأغنام وارتفاع أسعارها، وحاليا بدأ السوق بالتحرك بنسبة بسيطة جدا، وذلك لقرب شهر رمضان المبارك.
وعند استفسار «الأنباء» عن سبب ركود السوق، أوضح أن السبب الأول والأخير هو ارتفاع الأسعار الذي سبب عزوف الناس عن الشراء، ومن أسباب ارتفاع الأسعار ما يعود إلى قانون عدم ذبح «الرخلة»، وبسبب ارتفاع الأغنام في الدول المجاورة، وقلة الأغنام في الكويت، وارتفاع أسعار الأعلاف، داعيا إلى فتح باب الاستيراد من جميع الدول المصدرة للأغنام ومنها الأردن وسورية وإيران.
ربح بسيط
والتقينا أيضا مع أبوغانم الرشيدي، فقال: البائع لا يوجد عليه أي ذنب بارتفاع الأسعار، وذلك لأنه يشتري من داخل السوق ونسبة ربحه بسيطة جدا على الذبيحة، وأتوقع ان تستمر الأسعار مرتفعة خلال الشهرين المقبلين، وذلك بسبب دخول شهر رمضان وموسم الانتخابات ومن بعدها موسم عيد الأضحى المبارك، ولن نشاهد نزولا في الأسعار إلا بعد ان يتم توفر الحلال بنسبة كبيرة وستشاهد نزول الأسعار من 20 إلى 30 دينارا بالخروف الواحد.
«نعيمي» و«شفالي»
والتقت «الأنباء» كذلك مع حميد مبارك، الذي قال: طبعا أسعار الحلال مرتفعة جدا، وذلك بسبب عدم توافر الحلال الكافي، ولا يوجد في السوق سوى «النعيمي» المحلي و«الشفالي» الإيراني، وهو قليل جدا بالسوق.
وأضاف مبارك: ان سعر النعيمي المحلي بالسابق كان 120 دينارا، والآن وصل إلى 150 دينارا للحجم الوسط، ووصل سعر النعيمي للخروف أكثر من 6 شهور إلى 170 و180 دينارا، مشيرا إلى أن السوق «ميت» والزبون يظن ان سبب الارتفاع من البائعين، وأن البائع يربح على الخروف 50 دينارا، ولا يعلم ان المربح على الخروف لا يصل إلى 5 دنانير في بعض الأحيان، وكثير من أصحاب المهنة تركوها بسبب خسائرهم، وحتى الانتخابات التي نتفاءل فيها خيرا ولمدة شهر أصبح الكثيرون يتوجهون لشراء «القعدان» او التعاقد مع المطاعم للبوفيهات.

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