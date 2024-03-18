العازمي: طالبنا بتشكيل لجنة مشتركة مع ديوان الخدمة المدنية لسرعة البت في ملف البصمة

بحث صرف بدل مناوبة نهاية الدوام للعاملين في المدارس للمرحلة المتوسطة والثانوية بنين أسوة بالمراحل الأخرى

استقبلت وكيل وزارة التربية بالإنابة انوار الحمدان وفد نقابة العاملين بوزارة التربية برئاسة رئيس النقابة عادل العازمي، حيث تم بحث العديد من المواضيع المهمة للعاملين في الحقل التربوي والإداري بالوزارة .وأكد رئيس النقابة عادل العازمي عقب اللقاء ان النقابة تقدمت بعدد من المطالب الرئيسية لوكيلة التربية وفي مقدمتها صرف مكافآت لمشرفي المختبرات في المناطق التعليمية واعداد نشرة من القطاع القانوني بكيفية تعامل المدارس مع حالات الحضانة .وتابع العازمي ان مطالب النقابة تضمنت ايضا توفير منسق نشاط تربوي في رياض الاطفال والمدارس لتخفيف العبء عن الهيئة التعليمية في المدارس، وإعداد نشرة لتخفيف ساعات العمل لذوي الاعاقة والمكلفين بالاعاقة والمجالس الطبية وحقوق الطفل.كما طالب رئيس النقابة بضرورة تشكيل لجنة مشتركة مع ديوان الخدمة المدنية لسرعة البت في ملف البصمة .واشار العازمي إلى ان مطالب النقابة تضمنت كذلك صرف بدل مناوبة نهاية الدوام للعاملين في المدارس للمرحلة المتوسطة والثانوية بنين اسوة بالمراحل الاخرى .وأكد العازمي دعم وكيل الوزارة بالإنابة انوار الحمدان لكل مطالب النقابة وسرعة إنجازها بما يتوافق مع اللوائح والقوانين وبما يحقق صالح العملية التربوية والإدارية في مختلف المدارس والمناطق التعليمية وتوفير كل الأجواء لإخواننا المعلمين والإداريين لتحسين اوضاعهم وبما يعود بالنفع على أبنائنا وبناتنا المتعلمين بمختلف المدارس .وفي ختام اللقاء، وجه العازمي وأعضاء النقابة الشكر لوكيل الوزارة بالانابة انوار الحمدان على حسن استقبالها وتفهمها الكامل لمطالب العاملين بالوزارة .