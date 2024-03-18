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((نزاهة)) شاركت إطلاق برنامج ((نساء من أجل تحقيق العدالة)) تزامناً مع اليوم الدولي للقاضيات

3/18/2024 10:15:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حنان عبد المعبود
شاركت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، في إطلاق برنامج «نساء من أجل تحقيق العدالة»، والذي يهدف إلى تمكين النساء في هيئات مكافحة الفساد والقضاء، والذي يأتي تزامنا مع اليوم الدولي للقاضيات في جلسة رفيعة المستوى بمقر الأمم المتحدة في فيينا بحضور المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي. وأكدت «نزاهة» الدور المحوري للنساء في مجال العدل وإنفاذ القانون ومكافحة الفساد، إلى جانب ضرورة تقديم النساء الدعم لبعضهن البعض في التغلب على التحديات التي تواجههن في حياتهن المهنية.
من جانب آخر، استقبلت «نزاهة» ممثلي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بهدف تفعيل مكتب التفتيش والتدقيق بالتطبيقي، وكذلك لتطبيق مشروع الدعم في مجال التدقيق والرقابة وتطوير الأعمال بما يحقق أقصى درجات النزاهة والحوكمة.

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