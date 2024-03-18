((هيئة الطرق)): اصطدام شاحنة بالإطار المعدني التحذيري على الدائري الخامس اتجاه السالمية

أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري عن وقوع حادث تصادم على طريق الدائري الخامس باتجاه السالمية من قبل شاحنة غير ملتزمة بالارتفاع المحدد والمسموح لها بالإطار المعدني التحذيري المخصص لتحديد مستوى الارتفاع المسموح به.وأضافت الهيئة انه جار العمل على رفع الإطار المعدني لإعادة فتح الطريق لتسيير حركة المرور.

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