Tuesday, 19 March 2024 06:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((هيئة الطرق)): اصطدام شاحنة بالإطار المعدني التحذيري على الدائري الخامس اتجاه السالمية

3/18/2024 10:15:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان

أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري عن وقوع حادث تصادم على طريق الدائري الخامس باتجاه السالمية من قبل شاحنة غير ملتزمة بالارتفاع المحدد والمسموح لها بالإطار المعدني التحذيري المخصص لتحديد مستوى الارتفاع المسموح به.
وأضافت الهيئة انه جار العمل على رفع الإطار المعدني لإعادة فتح الطريق لتسيير حركة المرور.

MENAFN18032024000130011022ID1107993095

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث