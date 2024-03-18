((هيئة الطرق)): اصطدام شاحنة بالإطار المعدني التحذيري على الدائري الخامس اتجاه السالمية

((هيئة الطرق)): اصطدام شاحنة بالإطار المعدني التحذيري على الدائري الخامس اتجاه السالمية
التاريخ
3/18/2024 10:15:12 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري عن وقوع حادث تصادم على طريق الدائري الخامس باتجاه السالمية من قبل شاحنة غير ملتزمة بالارتفاع المحدد والمسموح لها بالإطار المعدني التحذيري المخصص لتحديد مستوى الارتفاع المسموح به.
وأضافت الهيئة انه جار العمل على رفع الإطار المعدني لإعادة فتح الطريق لتسيير حركة المرور.
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