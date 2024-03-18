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وزير الخارجية تلقى رسالة من نظيره الفلسطيني حول التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

3/18/2024 10:15:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تسلّم وزير الخارجية عبدالله اليحيا نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية جورجيا لدى الكويت نوشرفان لومتاتيدزه، وذلك خلال اللقاء الذي تم في ديوان عام وزارة الخارجية.
وتمنى وزير الخارجية اليحيا للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.
كما تسلم وزير الخارجية عبدالله اليحيا رسالة خطية من وزير خارجية دولة فلسطين الشقيقة د.رياض المالكي حول التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والانتهاكات المستمرة من قبل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للقانون الدولي والقرارات والمواثيق الأممية والمواقف الدولية المتخذة تجاه تلك الممارسات في محكمة العدل الدولية.
وقال بيان صحافي صادر عن وزارة الخارجية إن تسلم الرسالة جاء خلال استقبال الوزير اليحيا سفير دولة فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب في ديوان عام وزارة الخارجية.
وأوضح البيان أن الوزير اليحيا جدد خلال اللقاء موقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه إدانة واستنكار الاعتداءات المستمرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق.
وبين أن الجرائم الإسرائيلية الممنهجة والخطيرة تشكل خرقا وانتهاكا صارخا لكل القيم الإنسانية والمبادئ والمواثيق الدولية وقوانينها، داعيا المولى العلي القدير في هذه الأيام المباركة أن يحفظ فلسطين وشعبها الشقيق من كل مكروه وأن يمن عليهم بالأمن والأمان.

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