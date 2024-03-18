وزيرة الأشغال: استئناف أعمال صيانة دروازة العبدالرزاق ونتوقع الانتهاء منها قريباً

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أكدت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان استئناف أعمال صيانة دروازة العبدالرزاق بناء على توصيات جهاز متابعة الأداء الحكومي، والتي حظيت بموافقة مجلس الوزراء.
وقالت الوزيرة د.المشعان في تصريح صحافي خلال تواجدها بمقر الدروازة إن الإصلاحات تأتي في إطار التأكد من سلامة المنشأة وزيادة عمرها الافتراضي، متوقعة الانتهاء منها في القريب العاجل.
ولفتت إلى أنه من أولويات «الأشغال» إصلاح الطرق، مشيرة إلى أن الوزارة وقعت عقدين لصيانة الطرق بمنطقتي اليرموك وقرطبة وتم الإعلان عن 18 ممارسة صيانة جذرية للمحافظات والطرق السريعة، حيث يعد ذلك ضمن أولويات الوزارة.
بدوره، توقع المتحدث الرسمي لوزارة الأشغال العامة وكيل التخطيط م.أحمد الصالح، أن يتم إنجاز أعمال دروازة العبدالرزاق خلال 7 أشهر، مشيرا إلى انه سيتم فتح النفق من الداخل عقب إنجاز الأعمال السطحية بـ 3 أشهر، لافتا إلى أن «هيئة الطرق» تهتم بتلك الأعمال نظرا لحيوية موقع الدروازة.
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