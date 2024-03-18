وزيرة الأشغال: استئناف أعمال صيانة دروازة العبدالرزاق ونتوقع الانتهاء منها قريباً

MENAFN - Al-Anbaa) عاطف رمضان

أكدت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان استئناف أعمال صيانة دروازة العبدالرزاق بناء على توصيات جهاز متابعة الأداء الحكومي، والتي حظيت بموافقة مجلس الوزراء.

وقالت الوزيرة د.المشعان في تصريح صحافي خلال تواجدها بمقر الدروازة إن الإصلاحات تأتي في إطار التأكد من سلامة المنشأة وزيادة عمرها الافتراضي، متوقعة الانتهاء منها في القريب العاجل.

ولفتت إلى أنه من أولويات «الأشغال» إصلاح الطرق، مشيرة إلى أن الوزارة وقعت عقدين لصيانة الطرق بمنطقتي اليرموك وقرطبة وتم الإعلان عن 18 ممارسة صيانة جذرية للمحافظات والطرق السريعة، حيث يعد ذلك ضمن أولويات الوزارة.

بدوره، توقع المتحدث الرسمي لوزارة الأشغال العامة وكيل التخطيط م.أحمد الصالح، أن يتم إنجاز أعمال دروازة العبدالرزاق خلال 7 أشهر، مشيرا إلى انه سيتم فتح النفق من الداخل عقب إنجاز الأعمال السطحية بـ 3 أشهر، لافتا إلى أن «هيئة الطرق» تهتم بتلك الأعمال نظرا لحيوية موقع الدروازة.