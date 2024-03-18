رئيس الوزراء أشاد بمبادرة الفريق الطبي التطوعي: الكويت تناصر كل محتاج وشخص يقع عليه الظلم

(MENAFN
- Al-Anbaa)
ما قام به الفريق يعد فخراً للبلاد ونقطة مضيئة تسجل في تاريخ هذا الطاقم وأبناء وأجيال الكويت
استقبل سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي في قصر بيان رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر د.هلال الساير وفريق الجمعية الطبي التطوعي العائد من قطاع غزة في دولة فلسطين الشقيقة.
حضر المقابلة وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان.
وأشاد سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحافي عقب اللقاء بمبادرة الفريق الطبي التطوعي التي تعبر عن ديدن الكويت التي تناصر كل محتاج وشخص يقع عليه الظلم، خاصة الظلم الذي وقع على أشقائنا في دولة فلسطين من قبل الاحتلال الهمجي.
ولفت سموه إلى أن ما قام به الفريق الطبي الكويتي يعد فخرا للبلاد ونقطة مضيئة تسجل في تاريخ هذا الطاقم وأبناء وأجيال الكويت بمساهمتهم في رفع اسم بلادهم عاليا.
MENAFN18032024000130011022ID1107993092
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.