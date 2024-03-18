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رئيس الوزراء أشاد بمبادرة الفريق الطبي التطوعي: الكويت تناصر كل محتاج وشخص يقع عليه الظلم

3/18/2024 10:15:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • ما قام به الفريق يعد فخراً للبلاد ونقطة مضيئة تسجل في تاريخ هذا الطاقم وأبناء وأجيال الكويت

استقبل سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي في قصر بيان رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر د.هلال الساير وفريق الجمعية الطبي التطوعي العائد من قطاع غزة في دولة فلسطين الشقيقة.

حضر المقابلة وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان.

وأشاد سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحافي عقب اللقاء بمبادرة الفريق الطبي التطوعي التي تعبر عن ديدن الكويت التي تناصر كل محتاج وشخص يقع عليه الظلم، خاصة الظلم الذي وقع على أشقائنا في دولة فلسطين من قبل الاحتلال الهمجي.

ولفت سموه إلى أن ما قام به الفريق الطبي الكويتي يعد فخرا للبلاد ونقطة مضيئة تسجل في تاريخ هذا الطاقم وأبناء وأجيال الكويت بمساهمتهم في رفع اسم بلادهم عاليا.

MENAFN18032024000130011022ID1107993092

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