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نائب وزير الخارجية استقبل سفير قيرغيزيا

3/18/2024 10:15:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفير الجمهورية القيرغيزية لدى الكويت عظمات قاراغولوف بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى دولة الكويت.

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