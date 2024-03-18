نائب وزير الخارجية استقبل سفير قيرغيزيا

نائب وزير الخارجية استقبل سفير قيرغيزيا
التاريخ
3/18/2024 10:15:11 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفير الجمهورية القيرغيزية لدى الكويت عظمات قاراغولوف بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى دولة الكويت.
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