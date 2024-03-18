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السفيرة الأميركية: الكويت تتمتع بحرية ومجتمعها منفتح

3/18/2024 10:15:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحثت المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) د.فاطمة السالم مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت كارين ساساهارا سبل تعزيز التعاون الإعلامي الثنائي بما يسهم في توطيد العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين.
جاء ذلك خلال استقبال د.السالم في مكتبها للسفيرة الأميركية ساساهارا حيث تبادلتا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإعلامية المختلفة، لاسيما ذات الاهتمام المشترك.
وأكدت د.السالم خلال اللقاء حرص «كونا» على العمل الدائم لتعزيز مختلف مجالات التعاون الإعلامي والسعي للارتقاء بها إلى آفاق أرحب مع الدول الشقيقة والصديقة بما يسهم في أدائها لرسالتها الإعلامية وبما يخدم سياسة الكويت الخارجية.
من جهتها، أشادت السفيرة ساساهارا بالحرية التي تتمتع بها الكويت ومجتمعها المنفتح وما يميزه من انتشار للدواوين، لاسيما في شهر رمضان المبارك، التي تشهد حوارات غنية في الشأن العام والأفكار السياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها وفق ما تلمسته في زياراتها لبعضها.
وقالت إن وكالة «كونا» تقوم بعمل كبير وبشكل يومي من خلال خدماتها الإخبارية المختلفة والمتنوعة، مؤكدة أهمية التعاون مع الوكالة باعتبار أن الصحافة والإعلام من أهم الوسائل في توثيق العلاقات بين الدول وتوضيح الصورة الحقيقية للدول والشعوب.

MENAFN18032024000130011022ID1107993089

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