السفيرة الأميركية: الكويت تتمتع بحرية ومجتمعها منفتح

(MENAFN
- Al-Anbaa) بحثت المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) د.فاطمة السالم مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت كارين ساساهارا سبل تعزيز التعاون الإعلامي الثنائي بما يسهم في توطيد العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين.
جاء ذلك خلال استقبال د.السالم في مكتبها للسفيرة الأميركية ساساهارا حيث تبادلتا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإعلامية المختلفة، لاسيما ذات الاهتمام المشترك.
وأكدت د.السالم خلال اللقاء حرص «كونا» على العمل الدائم لتعزيز مختلف مجالات التعاون الإعلامي والسعي للارتقاء بها إلى آفاق أرحب مع الدول الشقيقة والصديقة بما يسهم في أدائها لرسالتها الإعلامية وبما يخدم سياسة الكويت الخارجية.
من جهتها، أشادت السفيرة ساساهارا بالحرية التي تتمتع بها الكويت ومجتمعها المنفتح وما يميزه من انتشار للدواوين، لاسيما في شهر رمضان المبارك، التي تشهد حوارات غنية في الشأن العام والأفكار السياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها وفق ما تلمسته في زياراتها لبعضها.
وقالت إن وكالة «كونا» تقوم بعمل كبير وبشكل يومي من خلال خدماتها الإخبارية المختلفة والمتنوعة، مؤكدة أهمية التعاون مع الوكالة باعتبار أن الصحافة والإعلام من أهم الوسائل في توثيق العلاقات بين الدول وتوضيح الصورة الحقيقية للدول والشعوب.
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