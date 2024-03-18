Tuesday, 19 March 2024 06:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((الهلال الأحمر)): توزيع 3 آلاف سلة غذائية و33 ألف وجبة إفطار على الأسر المحتاجة

3/18/2024 10:15:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت جمعية الهلال الأحمر عن توزيع ثلاثة آلاف سلة غذائية و33 ألف وجبة إفطار صائم بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وقالت الأمين العام للجمعية مها البرجس لـ «كونا» إن هذه المساهمة تأتي انطلاقا من دور الجمعية في تلبية وسد احتياجات الأسر المحتاجة والتخفيف من معاناتهم في هذا الشهر الفضيل.
وأكدت أن هذه المبادرة تجسد روح التكافل والتآزر الاجتماعي وضرورة مد يد العون والمساعدة للأسر المحتاجة، مشددة على حرص الجمعية سنويا على ترسيخ هذه المبادرات والمشاريع الإنسانية.
وأوضحت أن الجمعية قامت بتوزيع وجبات الإفطار منذ اليوم الأول، إذ تعمل على تكريس مفهوم العمل الاجتماعي التطوعي والمساهمة في المبادرات الخيرية خلال شهر رمضان سواء داخل الكويت أو خارجها.
وأعربت البرجس عن شكرها للقطاع الخاص والبنوك وكل المحسنين من مواطنين ومقيمين الذين بادروا بالتبرع عن طريق الجمعية، مؤكدة أهمية مواصلة العطاء لإنجاح برنامج المساعدات الخيرية الرمضانية.

MENAFN18032024000130011022ID1107993088

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث