((الشؤون)): صرف ((الأعمال الممتازة)) للمستحقين قبل إجازة عيد الفطر

((الشؤون)): صرف ((الأعمال الممتازة)) للمستحقين قبل إجازة عيد الفطر
التاريخ
3/18/2024 10:15:10 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
علمت«الأنباء» من مصادر ان وزارة الشؤون أنجزت التقييم السنوي للعاملين فيها بالكامل وفق النظم والآليات المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية.
وأشارت المصادر الى أنه من المتوقع أن يتم صرف الأعمال الممتازة والدرجات بالاختيار بعد منتصف شهر رمضان، وبأقصى حد قبل إجازة عيد الفطر للمستحقين.
MENAFN18032024000130011022ID1107993087
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.