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((الشؤون)): صرف ((الأعمال الممتازة)) للمستحقين قبل إجازة عيد الفطر

3/18/2024 10:15:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
علمت«الأنباء» من مصادر ان وزارة الشؤون أنجزت التقييم السنوي للعاملين فيها بالكامل وفق النظم والآليات المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية.
وأشارت المصادر الى أنه من المتوقع أن يتم صرف الأعمال الممتازة والدرجات بالاختيار بعد منتصف شهر رمضان، وبأقصى حد قبل إجازة عيد الفطر للمستحقين.

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