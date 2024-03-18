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الأنصاري لـ ((الأنباء)): ((التجارة)) رصدت أسعار اللحوم وأخذت تعهدات بعدم رفعها خلال أو بعد شهر رمضان

3/18/2024 10:15:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قام فريق رصد الأسعار بوزارة التجارة والصناعة بجولة تفتيشية على محلات بيع اللحوم في أسواق الجملة بمنطقة الشويخ لرصد ومتابعة الأسعار ومدى توافر اللحوم، حيث إنها من السلع الأساسية التي يكثر عليها الإقبال خلال شهر رمضان المبارك.
وقال رئيس الفريق مدير إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها بوزارة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري في تصريح لـ «الأنباء» إن فريق المفتشين قام برصد ومتابعة الأسعار وأخذ تعهدات لأصحاب المحلات بعدم رفع الاسعار خلال أو بعد شهر رمضان وعمل تقارير بذلك ورفعها للمسؤولين.
وأضاف الأنصاري انه في حال وجود أي ارتفاعات مصطنعة في الأسعار سيكون هناك تنسيق مع إدارة الرقابة التجارية بالوزارة لعمل محاضر ضبط وتحويل المخالفين إلى النيابة التجارية.
ونصح جمهــــــــور المستهلكين في حال وجود أي شكاوى بالاتصال بالخـط المبـــاشر رقم 135 أو عبر الواتســـاب 55135135 أو مــــراكز الوزارة المنتشرة في جميـــــع مناطـــــق الكويت وعددهـــا 21 مركزا، وهي قريبة من الجمعيات التعاونية، أو عبر تطبيق «سهل».

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