الأنصاري لـ ((الأنباء)): ((التجارة)) رصدت أسعار اللحوم وأخذت تعهدات بعدم رفعها خلال أو بعد شهر رمضان

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قام فريق رصد الأسعار بوزارة التجارة والصناعة بجولة تفتيشية على محلات بيع اللحوم في أسواق الجملة بمنطقة الشويخ لرصد ومتابعة الأسعار ومدى توافر اللحوم، حيث إنها من السلع الأساسية التي يكثر عليها الإقبال خلال شهر رمضان المبارك.
وقال رئيس الفريق مدير إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها بوزارة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري في تصريح لـ «الأنباء» إن فريق المفتشين قام برصد ومتابعة الأسعار وأخذ تعهدات لأصحاب المحلات بعدم رفع الاسعار خلال أو بعد شهر رمضان وعمل تقارير بذلك ورفعها للمسؤولين.
وأضاف الأنصاري انه في حال وجود أي ارتفاعات مصطنعة في الأسعار سيكون هناك تنسيق مع إدارة الرقابة التجارية بالوزارة لعمل محاضر ضبط وتحويل المخالفين إلى النيابة التجارية.
ونصح جمهــــــــور المستهلكين في حال وجود أي شكاوى بالاتصال بالخـط المبـــاشر رقم 135 أو عبر الواتســـاب 55135135 أو مــــراكز الوزارة المنتشرة في جميـــــع مناطـــــق الكويت وعددهـــا 21 مركزا، وهي قريبة من الجمعيات التعاونية، أو عبر تطبيق «سهل».
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