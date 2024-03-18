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الزعبي لـ ((الأنباء)): استقرار سعري للعمالة المنزلية في رمضان

3/18/2024 10:15:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد راتب
أكد مدير عام شركة الدرة للعمالة بالتكليف محمد فهد الزعبي في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن شهر رمضان لهذه السنة شهد استقرارا غير مسبوق في قطاع العمالة المنزلية، وذلك بفعل قرار وزارة التجارة الملزم بتحديد تكلفة استقدام العاملة المنزلية بـ750 دينارا شاملة تذكرة الطائرة، في حين تراجعت حالات هروب العاملات واستغلالهن من بعض أصحاب المكاتب تزامنا مع ارتفاع الطلب عليهن في رمضان، فضلا عن اختفاء الإعلانات الوهمية التي كانت تروج دائما للعمالة المؤقتة، مرجعا ذلك إلى جهود اللجنة المشتركة في إنفاذ القوانين على مكاتب استقدام العمالة بكل حزم، وكذلك إغلاق المكاتب الوهمية والتي كانت احد اسباب انتشار ظاهرة هروب العاملات وخاصة قبل شهر رمضان، كما كان لوعي المواطنين والمقيمين دور من اخلال اتباع القوانين والارشادات بهذا الشأن.
وأوضح أن الشركة وفرت الكثير من العاملات المنزليات خلال شهر رمضان وهي تعلن بين الحين والآخر على حسابها في منصة إكس عن طلبات استقدام جديدة خصوصا من سريلانكا، مشيرا إلى أن ما وفرناه من عاملات بالأسعار الحكومية كسر تخوف المواطنين من ممارسة بعض المكاتب للاحتكار ورفع الأسعار بالتزامن مع شهر رمضان.
من جانب آخر، حذر الزعبي المواطنين والمقيمين من التعامل مع أي من الجهات الوهمية أو المزورة التي تقوم بانتحال اسم وصفة وشعار الشركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلين نجاح الشركة في اجتذاب الكثير من المواطنين والمقيمين لاستقدام عمالتهم المنزلية بنفس الأسعار الحكومية، لافتا إلى أن إجراءات قانونية يتم اتخاذها من قبل الشركة لملاحقة من ينتحلون اسمها وصفتها وشعارها.

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