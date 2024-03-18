ديوانية السفارة السعودية السبت 16 الجاري
التاريخ
3/18/2024 10:15:10 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، يسر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الشقيقة سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود وأعضاء السفارة، أن ينظم ديوانية السفارة التي ستقام بهذه المناسبة، وذلك يوم السبت 6 رمضان، الموافق 16 مارس الجاري، وذلك من الساعة 9 مساء إلى 11 مساء في مقر السفارة بالمنطقة الديبلوماسية (الدعية).
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