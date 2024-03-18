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فهد اليوسف: تطبيق القانون على الجميع بكل حزم لمكافحة خطر المخدرات

3/18/2024 10:15:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منصور السلطان
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف ضرورة بذل المزيد من الجاهزية واليقظة والجهد وتكثيف عمليات البحث والتحري على مروجي وتجار المواد المخدرة وصد جميع أساليب عمليات التهريب وتطبيق القانون على الجميع بكل حزم لمكافحة خطر المخدرات.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي إن ذلك جاء خلال زيارة ميدانية قام بها الشيخ فهد اليوسف إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات رافقه مديرها العام العميد محمد قبازرد وعدد من القيادات الأمنية.
وأشاد الشيخ اليوسف بالجهود المخلصة في خدمة الوطن والتصدي للجريمة بكل أشكالها وما يقومون به لحفظ الأمن في البلاد والعمل على مواجهة الخارجين على القانون وردع المخالفين وضبط كل من تسول له نفسه ترويج المواد المخدرة. وذكر البيان أن الشيخ اليوسف اطلع على إحصائيات إدارة المخدرات المتعلقة بعدد من القضايا والأشخاص والكميات المضبوطة وشاهد عددا من الضبطيات الأخيرة التي تم ضبطها وطريقة مكافحة هذه الآفة المدمرة والجهود القائمة في عمليات رصد وتتبع مروجي السموم وصد جميع أساليبهم المبتكرة.

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