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وكيل ((الشؤون)): لجنة لبحث ودراسة شكاوى قطاع التعاون

3/18/2024 10:15:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أصدر وكيل وزارة الشؤون بالإنابة عبدالعزيز ساري قرارا بتشكيل لجنة خاصة لبحث ودراسة الشكاوى المقدمة إلى قطاع التعاون بالوزارة. ونص القرار، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، على ان تشكل اللجنة برئاسة الوكيل المساعد لقطاع التعاون ومراقب إدارة التنمية التعاونية نائب للرئيس، وتضم ممثلين من إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات والاتحادات التعاونية، بالإضافة إلى كل من: امينة المصيطف، نواف المطيري، يوسف العازمي، أعضاء وسعد الضويحي مقررا.
وحدد القرار اختصاصات اللجنة بالمهام الآتية:
٭ استلام الشكاوى ومراجعتها والتأكد من استيفائها كل البيانات والمستندات المؤيدة لها، مع ضرورة وجود البيانات الخاصة في المقدم الشكوى الاسم، الرقم المدني الصفة، رقم الهاتف، التوقيع.
٭ وعلى اللجنة الاجتماع مع الشاكي للاطلاع على الشكوى ومرفقاتها ان دعت الحاجة بالإضافة إلى بحث الشكوى وتفنيدها وتحديد بنودها.
٭ طلب افادة عن موضوع الشكوى من الجمعية أو مراقبين عند الحاجة، وفي حالة الحاجة يتم عقد اجتماع مع مجلس الإدارة للجهة المعنية والتأكد من عدم وجود الشكوى بالجمعيات الأخرى.
٭ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور أغلب أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة على أن يتم تدوين محاضر اجتماعات اللجنة، وتوقع من جميع الأعضاء.
ويسمح القرار للجنة بالاستعانة بمن تراه مناسبا لأبداء رأيه في الموضوعات المعروضة عليها، من دون أن يكون له حق بالتصويت.

MENAFN18032024000130011022ID1107993082

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