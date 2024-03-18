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البنك التجاري الراعي الرسمي لفعالية ((روف توب)) في ((العاصمة مول))

3/18/2024 10:15:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن البنك التجاري الكويتي عن رعايته الرسمية لفعالية روف توب العاصمة مول، والتي تعتبر من أهم الفعاليات التي تقام بالأماكن المكشوفة في الكويت بهدف دعم المشاريع الشبابية الوطنية، وسوف تقام الفعالية على سطح مجمع العاصمة مول، على مدى خمسة أسابيع ولغاية 13 أبريل 2024 من بعد الفطور إلى الساعة 12:30 مساء خلال شهر رمضان المبارك.
وتأتي مشاركة البنك في هذه الفعالية ضمن برنامجه الهادف إلى دعم المواهب والكفاءات الشابة والإسهام في إعداد جيل جديد من الشباب المبدع في مجالات العمل الخاص من ناحية، ومساهمة من البنك في دعم وتبني أفكار الشباب الكويتي الطموح في مجالات العمل المختلفة المرتبطة بالأغذية والمشاريع الصغيرة.
وفي هذا السياق، قالت رئيسة إدارة التسوق في البنك بدور بوخمسين: تأتي رعاية البنك لهذه الفعالية في شهر رمضان المبارك، حيث تشمل عددا كبيرا من المطاعم والكافيهات المتنوعة التي تناسب كافة الأذواق، داعية الجميع إلى حضور هذه الفعالية خلال فترة انعقادها. وأضافت بوخمسين أنه على هامش تواجد البنك خلال فترة الفعالية، سوف يقيم التجاري جناحا خاصا به لتعريف رواد وزوار المهرجان بأحدث المنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها لعملائه، حيث يتم تعريف الحضور بمزايا حساب النجمة، و«حسابي الأول» المخصص للأطفال حتى سن 14 وحساب «YOU» للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و24 عاما، ومنها أيضا عرض تحويل الراتب الذي يمنح العميل هدية نقدية لغاية 2،000 دينار كويتي، وأيضا تعريف الجمهور بالخدمات المصرفية الشخصية.
هذا، ويدعو البنك التجاري الجمهور إلى زيارة جناح البنك في روف توب العاصمة مول ويواصل تأكيد مفهوم المسؤولية المجتمعية الشاملة من خلال دعم ورعاية الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تخدم فئة الشباب وتشجعهم على الإبداع وممارسة العمل الخاص.

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