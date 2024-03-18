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وزير الشباب: الارتقاء بالعمل الشبابي وخلق بيئة ريادية تشجع على الابتكار والإبداع

3/18/2024 10:15:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي اهتمام الدولة بتوفير البيئة المناسبة لتطوير مهارات الشباب ودعمهم وتمكينهم بما يسهم في تقدم وازدهار البلاد.
وقال معرفي في تصريح صحافي أمس بمناسبة الاحتفال بيوم الشباب الكويتي الذي يصادف 13 مارس كل عام إن المناسبة فرصة لتجديد العهد مع الشباب لتطوير قدراتهم وتوفير الفرص اللازمة لهم لتحقيق أهدافهم بدعم وتوجيه مستمر من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف ان هيئة الشباب تعمل بكل جهودها لتنمية الشباب وتأهيلهم وتسخير الإمكانيات لتحقيق أهدافهم اجتماعيا واقتصاديا ورياضيا وثقافيا وعلميا وفنيا وغيرها من المجالات ذات الصلة، مؤكدا أن الهيئة ستستمر بالفترة المقبلة في تعزيز الارتقاء بالعمل الشبابي عبر توفير فرص التعليم والتدريب وخلق بيئة ريادية تشجع على الابتكار والإبداع.
وأعرب عن الشكر لكل الشباب الذين عملوا بجد على تحقيق أهدافهم، داعيا إياهم إلى الاستمرار في تحقيق النجاح لبناء مستقبل واعد للكويت، كما دعا الشباب الكويتيين أصحاب الإنجازات والأعمال والمساهمات والمشاريع المجتمعية المتميزة، إلى التقديم على جائزة الكويت للتميز والإبداع الشبابي بنسختها السادسة والتي تأتي برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء في مجالات ريادة الأعمال والثقافة والآداب والعلوم والتكنولوجيا والفنون والإعلام والعمل التطوعي والعلوم الشرعية والبيئة والاستدامة من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الشباب:

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