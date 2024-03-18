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((الكويت للعلوم والتكنولوجيا)) تستضيف الحدث الأول من نوعه حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

3/18/2024 10:15:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استضافت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا KCST حدثا مشتركا لمنظمة OWASP العالمية بين فرعي الكويت ودبي حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحديات الأمن السيبراني يوم الخميس 7 مارس وتعد هذه الفعالية هي الأولى من نوعها في المنطقة التي يتم تنسيقها من قبل فرعين مختلفين في المنطقة لمنظمة تحت مظلة OWASP العالمية، حيث شهد حضورا وتفاعلا كبيرا من الخبراء والمهتمين بالأمن السيبراني وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتم تسليط الضوء على التحديات الحديثة للذكاء الاصطناعي وكيفية تطبيق التكنولوجيا بشكل آمن.
بدأ م.عمر المطيري ممثل OWASP الكويت بالكلمة الافتتاحية وشكر كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا لاستضافتها للفعالية، تلاها أ.د.خالد البقاعين رئيس الكلية بكلمة ترحيبية أكد فيها أهمية موضوع المؤتمر، وتم استعراض أهم المخاوف المرتبطة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من قبل م. فيصل البلوشي ممثلا عن منظمة OWASP الكويت.
كما تضمنت الفعالية حلقة نقاشية عن حوكمة الذكاء الاصطناعي مع سرد التحديات التقنية المصاحبة للتكنولوجيا بإدارة م.فاطمة اليوسف ممثل OWASP الكويت، انضم إلى هذه المناقشة كل من د.عايد سلمان، وم.محمد الدوب، وم.فهد المسعود، وم.ماجد القبندي، حيث قدموا رؤى قيمة وتجاربهم في مجال الأمن السيبراني وأثر تقدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على هذا الجانب.
وأشار ضيوف الحلقة النقاشية إلى أنه لكي ننجح في بناء تطبيقات ذكاء اصطناعي لابد من فهم توجه البناء مع مراعاة البيانات الحساسة وطريقة تصنيفها، بالإضافة إلى النمذجة لمعرفة طبيعة البيانات المتاحة ليتم تفادي الهجمات السيبرانية، كما أشاروا إلى أهمية وضع تشريعات لاستخدام التطبيقات بشكل آمن، وفي ختام الحلقة النقاشية تم فتح باب الأسئلة للجمهور لتحقيق الاستفادة الممكنة. وفي ختام المؤتمر، أعرب أ.د.خالد البقاعين عن سعادته باستضافة كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا لهذا المؤتمر الهام، قائلا: يسعدنا أن نكون جزءا من هذا الحوار المهم حول مستقبل الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي، كما إن التعاون بين المؤسسات التعليمية والمنظمات المهنية أمر ضروري لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه عالمنا الرقمي.

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