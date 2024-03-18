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حمد جابر العلي استقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

3/18/2024 10:15:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ثامر السليم
استقبل الشيخ حمد جابر العلي المهنئين بشهر رمضان المبارك، حيث تبادل التهاني والأحاديث الودية مع الحضور من الشيوخ وكبار الشخصيات والسفراء والمواطنين الذين توافدوا على ديوان الشامية.
ودعا الله أن يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء، ويديم عليها الخير والأمن والأمان، وان تعود مثل هذه المناسبات علينا في استقرار ورخاء.
وتبادل الجميع التبريكات بالشهر الفضيل، مستذكرين عادات أهل الكويت وتقاليدهم في مثل هذه المناسبات التي تجسد روح الإخاء والمحبة بين أطياف المجتمع.

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