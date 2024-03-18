حمد جابر العلي استقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

(MENAFN
- Al-Anbaa) ثامر السليم
استقبل الشيخ حمد جابر العلي المهنئين بشهر رمضان المبارك، حيث تبادل التهاني والأحاديث الودية مع الحضور من الشيوخ وكبار الشخصيات والسفراء والمواطنين الذين توافدوا على ديوان الشامية.
ودعا الله أن يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء، ويديم عليها الخير والأمن والأمان، وان تعود مثل هذه المناسبات علينا في استقرار ورخاء.
وتبادل الجميع التبريكات بالشهر الفضيل، مستذكرين عادات أهل الكويت وتقاليدهم في مثل هذه المناسبات التي تجسد روح الإخاء والمحبة بين أطياف المجتمع.
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