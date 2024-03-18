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الهيئة الخيرية الإسلامية تواصل دعم غزة

3/18/2024 10:15:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) واصلت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية دعمها للوضع الإنساني في قطاع غزة، عبر طائرتي الجسر الجوي الـ 47 والـ48 اللتين اتجهتا إلى العاصمة الأردنية عمان بحمولة 85 طنا من المواد الغذائية، تمهيدا لإنزالها جويا إلى غزة بواسطة القوات المسلحة الأردنية، وذلك بالتعاون مع الجمعية الكويتية للإغاثة وجمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية والقوة الجوية الكويتية. وقال نائب المدير العام للهيئة الخيرية لقطاع الاتصال المؤسسي إبراهيم البدر على هامش مشاركته في الوفد الإغاثي المتجه إلى عمان على متن الطائرة الـ 48 إن الهيئة الخيرية تحرص على استثمار كل الفرص الممكنة لتوصيل المساعدات إلى الأشقاء في فلسطين، مبينا أن عدد طائرات الجسر الجوي، التي أسهمت فيها الهيئة الخيرية وصلت حتى اليوم إلى 37 طائرة إغاثية. وأشار الى أن الهيئة الخيرية منذ بداية العدوان على غزة لم تدخر وسعا في تقديم الدعم الإنساني لضحايا العدوان عبر الجسور الجوية والبحرية والبرية بالتنسيق والتعاون مع الجمعيات الخيرية الكويتية والهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني والهلال الأحمر التركي والهيئة الخيرية الهاشمية.

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