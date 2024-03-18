بالفيديو.. جائزة الكويت للتميز والإبداع الشبابي.. إبراز للطاقات والنماذج الملهمة



السبيعي: الجائزة استقطبت منذ انطلاق نسختها الأولى 1000 شاب وتوجت 49 مبدعاً

الدوسري: هناك مجالات عديدة للجائزة واختيار المشروع ذي القيمة المضافة للاقتصاد

الفاضل: سعداء باستحداث مجال جديد للجانب البيئي ضمن فرع جائزة التميز والإبداع الديحاني: الجائزة فرصة للاحتفاء بقاداتنا المستقبليين من الشباب الكويتي المبدع والمتميز



آلاء خليفة

برعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، وحرصا من الهيئة العامة للشباب على نشر ثقافة الإبداع والتميز بين الشباب وتمكينهم لبناء المجتمع بصورة إيجابية، وتأكيدا على اهتمام الدولة بثروتها الحقيقية ودور الشباب في ريادة المستقبل، أعلنت الهيئة العامة للشباب عن تقديم جائزة الكويت للتميز والإبداع الشبابي بنسختها السادسة تحت شعار «شباب شريك.. مبدع ومنتج في ريادة الكويت»، حيث يستمر التسجيل حتى 16 مارس الجاري، حيث يمنح الفائز الأول بكل مجال شهادة ودرع تقدير ومبلغ مالي قيمته 10000 دينار.«الأنباء»، التقت عددا من ممثلي الجهات المشاركة في الجائزة الذين اكدوا أنها تهتم بالتميز والإبداع الشبابي من خلال تشجيع وتقدير الإسهامات الكويتية الرائدة بمجالات متعددة، لافتين إلى ان الجائزة لتحقيق مجموعة من القيم الإنسانية العليا كالمواطنة والانتماء والمسؤولية المهنية والتنافس الإيجابي والعدالة واحترام التنوع الثقافي بالاعتماد على مبدأ تكافؤ الفرص، وفيما يلي التفاصيل:في البداية، أعرب مدير عام الهيئة العامة للشباب بالتكليف سابقا مشعل السبيعي عن سعادته بإطلاق جائزة الكويت للتميز والابداع الشبابي تحت شعار «شباب شريك.. مبدع ومنتج في ريادة الكويت»، مشيرا إلى أن الجائزة تعتبر أحد أدوات تمكين وإبراز الطاقات الشبابية المتميزة في مختلف المجالات.وقال السبيعي إن الجائزة تعد فرصة للتعرف على الإبداعات الشبابية، مؤكدا حرص الهيئة العامة للشباب على إيجاد المساحات التنافسية، حيث ان تلك المساحة مخصصة للشباب ونجاحها سيكون بتفاعلهم، مضيفا: منذ انطلاق الجائزة في نسختها الأولى حظيت برعاية سامية من صاحب السمو الأمير، إيمانا من القيادة السياسية بالدور المهم للشباب بالمجتمع لتحقيق التنمية في مختلف المجالات، وللجائزة أهداف استراتيجية عدة أبرزها نشر ثقافة التميز والإبداع والتشجيع على الابتكار وإحياء دور المنافسة بين الشباب، بالإضافة إلى إبراز الدور الريادي للهيئة في تعزيز ودعم القطاعات الشابة في كل المجالات واستكمال صناعة وإبراز القدوات والنماذج الشبابية الملهمة.وكشف عن مجالات الجائزة المتمثلة في: العلوم الشرعية وريادة الأعمال والفنون والإعلام، بالإضافة إلى البيئة والاستدامة والعمل التطوعي والثقافة والأدب والعلوم والتكنولوجيا، مبينا أن الفئات المستهدفة الشباب الكويتي المبدع والمتميز من 18 إلى 35 سنة من أصحاب الاعمال الإبداعية التي تشكل مساهمة فاعلة في تنمية المجتمع، مشيرا إلى أن هناك لجانا خاصة بالجائزة، داعيا الشباب للتقديم على الجائزة، مؤكدا ان الشباب المشارك في النسخ الماضية للجائزة اثبتوا كفاءتهم وإبداعهم والجائزة استقطبت منذ انطلاق نسختها الأولى 1000 شاب وتوجت 49 مبدعا ومتميزا، كما أن التسجيل مستمر حتى 16 مارس، متوجها بالشكر والتقدير لسمو رئيس الوزراء على رعايته للجائزة.بدوره، قال مدير إدارة الأراضي والمرافق في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة د.برجس الدوسري انه من ضمن مجالات الجائزة ريادة الاعمال لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في تقديم الدعم اللازم في مجال الابداع والابتكار، وفي مجال الابتكار سيتم اختيار المشروع القائم على الابتكار ذي القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني.ودعا الدوسري جميع الشباب وفئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في الجائزة التي تحظى بدعم ورعاية رئيس الوزراء، مشيرا إلى ان استمرار إطلاق الجائزة سنويا يؤكد أن هناك طاقات شبابية كويتية متميزة ومبدعة.من جانبها، أعربت مدير إدارة تأهيل الأنشطة البيئية في الهيئة العامة للبيئة م.شيماء الفاضل عن سعادتهم بالمشاركة في الجائزة كون هذا النشاط مستحدث بتخصيص مجال للبيئة ضمن الجائزة بما يساهم بشكل فعال وإيجابي في زيادة الوعي البيئي في المجتمع والاستدامة، مؤكدة ان ذلك أمر مهم جدا خلال الفترة الحالية لتحقيق حياة افضل في المستقبل.من ناحيته، ذكر مدير عام مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع - أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي- ندا الديحاني أن الجائزة تعتبر فرصة للاحتفاء بقاداتنا المستقبليين من الشباب الكويتي المبدع والمتميز في مجالات الجائزة، داعيا الجميع للمشاركة، مؤكدا أن الكويت زاخرة بالطاقات الشبابية المبدعة في مختلف المجالات وتنظيم الجوائز فرصة سانحة لاكتشافها.من جهته، أكد الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل أهمية الجائزة التي تكرم الشباب المبدعين، لافتا إلى ان الهيئة العامة للشباب أثبتت الجدارة الرائعة في التنظيم ووضع الهوية البصرية للجائزة، مبينا ان تلك الجوائز تثري المجتمع لأهمية الدور الإبداعي الشبابي، مناشدا الشباب المبدع للانضمام للجائزة وتوجيه طاقاتهم في دخول تلك المعتركات التنافسية.في السياق ذاته، لفت نائب رئيس مركز العمل التطوعي خالد المير إلى ان دور مركز العمل التطوعي في جائزة الكويت للتميز والإبداع الشبابي يمكن في استقطاب الشباب وتعزيز نشر ثقافة التطوع عن طريق تلك الجائزة ومجالاتها المتعددة.وتابع المير: أدعو الشباب الذين لديهم فرق تطوعية للانضمام للجائزة وأيضا من لديهم مشاريع مبدعة في المجال البيئي والثقافي التطوعي.