برقان واليرموك في كأس ((الطائرة))

برقان واليرموك في كأس ((الطائرة))
التاريخ
3/18/2024 10:15:08 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
يلتقي اليرموك مع برقان في الـ 9.00 مساء اليوم ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة كأس اتحاد الكرة الطائرة على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم مقر اتحاد اللعبة، حيث جاء تأهل اليرموك بعد فوزه على الصليبخات في افتتاح مشاورهما في البطولة بنتيجة 3-0، فيما تأهل برقان بالقرعة مباشرة لهذا الدور، فيما يلتقي القادسية غدا مع العربي في لقاء جماهيري بين الغريمين في الـ 9.00 مساء وعلى نفس الصالة، اذ جاء تأهل القادسية بالقرعة فيما فاز العربي على التضامن بصعوبة 3-2.
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