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برقان واليرموك في كأس ((الطائرة))

3/18/2024 10:15:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
يلتقي اليرموك مع برقان في الـ 9.00 مساء اليوم ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة كأس اتحاد الكرة الطائرة على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم مقر اتحاد اللعبة، حيث جاء تأهل اليرموك بعد فوزه على الصليبخات في افتتاح مشاورهما في البطولة بنتيجة 3-0، فيما تأهل برقان بالقرعة مباشرة لهذا الدور، فيما يلتقي القادسية غدا مع العربي في لقاء جماهيري بين الغريمين في الـ 9.00 مساء وعلى نفس الصالة، اذ جاء تأهل القادسية بالقرعة فيما فاز العربي على التضامن بصعوبة 3-2.

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