Tuesday, 19 March 2024 06:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((الأزرق)) إلى دبي اليوم تحضيراً لمواجهتي قطر

3/18/2024 10:15:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
تغادر البلاد اليوم بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم متجهة إلى دبي لإقامة معسكر تدريبي قصير يمتد حتى 19 الجاري تحضيرا لمواجهة بطل آسيا قطر في 21 الجاري بالدوحة ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى كأس العالم والمقررة إقامتها في أميركا وكندا والمكسيك 2026 وكأس آسيا في السعودية 2027، اذ يرأس بعثة منتخبنا عضو مجلس إدارة الاتحاد منصور باشا والتي تضم أعضاء الجهازين الفني والإداري و24 لاعبا اختارهم المدرب البرتغالي روي بينتو.
وسيخوض «الأزرق» في معسكره برنامجا تدريبيا مكثفا يغادر بعدها دبي في 19 الجاري متوجها إلى الدوحة لمواجهة «العنابي» على أن تعود البعثة إلى البلاد عقب المباراة مباشرة ليدخل معسكرا داخليا لاستقبال قطر مجددا في مباراة الجولة الرابعة المقررة في 26 الجاري.
الجدير بالذكر أن قطر تتصدر ترتيب المجموعة بـ 6 نقاط، بينما يحمل «الأزرق» في جعبته 3 نقاط بخسارته من الهند التي تحمل نفس الرصيد من النقاط وفوز على أفغانستان 4-0.
الأولمبي إلى أبوظبي
وفي جانب آخر، يغادر وفد منتخبنا الأولمبي إلى أبوظبي لإقامة معسكر يستمر حتى 26 الجاري، حيث يرأس بعثة المنتخب عضو مجلس الإدارة جمال العتيبي، وذلك في إطار برنامج تجهيز المنتخب لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما المقررة في قطر الشهر المقبل، حيث يلعب المنتخب في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات أوزبكستان وفيتنام وماليزيا.
وقد اختار الجهاز الفني لمنتخبنا الأولمبي بقيادة المدرب البرتغالي اميليو بيكسي قائمة من 23 لاعبا للانضمام إلى المعسكر الذي تتخلله مباراة ودية أمام منتخب البحرين.



MENAFN18032024000130011022ID1107993073

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث