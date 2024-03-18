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اليرموك ضيفاً ثقيلاً على التضامن في ((الأولى))

3/18/2024 10:15:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
تدخل مسابقة دوري زين للدرجة الأولى لكرة القدم منعطفا مهما بانطلاق منافسات الجولة الـ 15 اليوم، إذ يحل اليرموك المتصدر بـ 23 نقطة ضيفا ثقيلا على التضامن صاحب الـ 18 نقطة في الـ 9.30 مساء، وفي التوقيت نفسه يستضيف الساحل بـ 17 نقطة نظيره الصليبخات صاحب الـ 5 نقاط فقط، فيما يغيب عن منافسات هذه الجولة برقان صاحب الـ 10 نقاط للراحة. ومع دخول المسابقة أمتارها الأخيرة، يتطلع اليرموك والتضامن إلى الفوز وكسب نقاط المباراتين لتعزيز حظوظ كل منهما في خطف البطاقة الأولى المؤهلة إلى الدوري الممتاز، كما يأمل الساحل الاقتراب بقوة من خط المنافسة بتخطي عقبة الصليبخات البعيد عن المنافسة هذا الموسم والإبقاء على آماله قائمة في المنافسة على إحدى البطاقتين خصوصا إذا جاءت نتيجة اللقاء الأول لمصلحته سواء بتعادل أو خسارة التضامن.

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