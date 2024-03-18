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المشعان: فوز القادسية على السالمية.. مستحق

3/18/2024 10:15:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز جاسم
قال مدرب القادسية د.محمد المشعان عقب الفوز على السالمية 4-2 في انطلاق مباريات مجموعة البطولة لدوري زين الممتاز إن فريقه تلقى هدفا مبكرا من خلال طريقة متوقعة، وهو أمر حاولنا أن نتلافاه من خلال الحصص التدريبية إلا أننا أخطأنا مرة وعاقبنا المنافس الذي يعتبر قويا وشرسا ويملك أدوات يتمكن من خلالها من معاقبتك، مشيرا إلى أن الفريق عاد إلى المباراة قبل نهاية الشوط الأول وهو أمر غير كاف بالنسبة لي، إلا أن الذي أعتبره مرضيا هو الشوط الثاني والفرص التي صنعناها، وكان من المفترض أن تكون النتيجة أكثر من 4 أهداف.
وأضاف: «قمنا بتعديل بعض التفاصيل الفنية بالمباراة من خلال التحضير وتمركز عبدالله فواز وإبراهيما تانديا»، مبينا أن هذا الأمر منحنا نجاحا كبيرا في خلق الفرص وتسجيل الأهداف ومن ثم قمنا بتغيير بعض المراكز بين محمد صولة وعيد الرشيدي، ما ساهم في منحهما الكثير من الحرية، وساعدنا بدر المطوع في الضغط بالشوط الثاني أكثر من الأول، لافتا إلى أن الفريق كان قادرا على تحقيق نتيجة أكبر من التي انتهت عليه المباراة.
واختتم المشعان: «هناك ثقة متبادلة بيني وبين المطوع. وسعيد بمستواه وكذلك بالأداء العالي له في كل مباراة. يخلي الكل يشك في عمره، ولذلك فالمطوع فعلا أسطورة».

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