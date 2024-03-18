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((سلة)) كاظمة إلى نصف نهائي ((السوبرليغ))

3/18/2024 10:15:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
بعد شوطين إضافيين، حسم كاظمة تأهله إلى المربع الذهبي للدوري الآسيوي لكرة السلة لغرب آسيا عن منطقة الخليج، بعدما أكد تفوقه على الريان القطري في مواجهة الإياب التي جمعتهما أمس الأول على صالة الريان في قطر بنتيجة 78-77، بعدما فاز ذهابا بالكويت في 5 الجاري 69-61، ليضرب «البرتقالي» موعدا مع الكويت حامل اللقب في أولى مواجهات الفريقين في نصف نهائي «السوبرليغ» الذي يقام بنظام «البلاي أوف» بأفضلية الفائز بمباراتين من ثلاث متاحة، وذلك في 25 الجاري.
وجاءت مواجهة كاظمة والريان متوسطة المستوى، وشهدت إضاعة العديد من الكرات السهلة للتسجيل، وغاب لاعبو كاظمة عن تسجيل من خارج القوس «الثلاثيات»، لكنهم بالرغم من ذلك خرجوا متقدمين في الربع الأول 14-11، لكن أداء الريان تحسن في الربع الثاني ليخرج متعادلا بـ 25 نقطة، وواصل الريان افضليته في الربع الثالث ليخرج متقدما 44-43، كما نجح في المحافظة على هذا التقدم في أغلب فترات الربع الأخير، لكن «ثلاثية» ترافيس ليزلي قلصت الفارق إلى 3 نقاط في آخر دقيقة من اللقاء بينما تكفل نجم المباراة الأميركي كلينت تشابمان من معادلة الكفة في آخر 14 ثانية بنتيجة 60-60.
واستمرت الإثارة في الأشواط الإضافية التي قاتل فيها «البرتقالي» لنيل التأهل وهو ما تحقق له في آخر ثانيتين عندما تمكن ليزلي من التسجيل معادلا النتيجة بـ 77 نقطة، مع حصوله على رمية إضافية سجل منها نقطة الفوز بالمباراة.

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