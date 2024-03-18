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((الوطني)) يدعم فريق الناشئين لتنس ((رافا نادال))

3/18/2024 10:15:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحرص بنك الكويت الوطني، على دعم الصحة العامة وممارسة الأنشطة الرياضية، وذلك في إطار الالتزام بمسؤولياته المجتمعية وسعيه لتحقيق التنمية المستدامة. وفي ذلك الإطار، قام البنك بدعم 7 لاعبين من فريق الناشئين للتنس في أكاديمية «رافا نادال الكويت» الرائدة في رياضة التنس واللياقة البدنية.
وقد حضر حفل التوقيع الرئيس التنفيذي لشركة التمدين الرياضية محمد مصطفى المرزوق ورئيسة مجموعة الاتصال المؤسسي في بنك الكويت الوطني منال المطر، حيث قال محمد مصطفى المرزوق: «يسعدنا دائما التعاون مع مؤسسة رائدة بحجم بنك الكويت الوطني، واستمرارا لهذا التعاون المثمر قام بنك الكويت الوطني بتقديم دعم فريق الناشئين للتنس وذلك بهدف تنشئة جيل متميز رياضيا وللارتقاء برياضة التنس». وأضاف المرزوق: «أكاديمية رافا نادال الكويت مؤسسة رياضية رائدة محليا وإقليميا ونسعى من خلال الأكاديمية تنشئة جيل من أبطال التنس وصقل مهارات عشاق هذه الرياضة بالإضافة إلى تقديم خدمات متميزة وفريدة من نوعها لأعضائها وترسيخ دور ريادي في ممارسة رياضة التنس في المنطقة».
بدورها، قالت المطر: «في بنك الكويت الوطني نؤمن بقوة التحول التي يمكن أن تحققها الرياضة، خاصة بالنسبة لشبابنا. وهذه الرعاية لا تعني فقط احتراف اللعبة، بل تعني بناء شخصية، وتعزيز روح الفريق، وغرس قيم مستدامة».
وأضافت قائلة: «من خلال هذه الرعاية نطمح إلى بناء إرث من التميز، حيث يتحول طاقة شبابنا إلى مستقبل أكثر إشراقا وأكثر حيوية للكويت»، مشيرة إلى أن سعي البنك لعقد الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الرائدة في كل المجالات يلتقي مع توجه البنك في تعزيز كل الجهود لتلبية احتياجات المجتمع وتنميته».
ولفتت المطر إلى أن دعم البنك الوطني لفريق الناشئين للتنس في أكاديمية رافايل نادال في الكويت يعكس التفاني في تمكين الجيل القادم. ومن خلال الاستثمار في الرياضة والتعليم نهدف إلى تشجيع مستقبل صحي لشبابنا».
وأردفت: «في فريق الناشئين للتنس الشبان يتعلم الشباب ليس فقط كيفية اللعب، بل كيف يصبحون قادة وروادا في مجتمعهم. ولأننا نؤمن بأهمية دعمهم لينموا بثقة، فنحن ملتزمون بتشكيل مستقبل واعد يستند إلى التعلم والتطور، ومنها شراكتنا الاستراتيجية مع أكاديمية رافا نادال الكويت».
ويحظى أعضاء أكاديمية «رافا نادال» بإمكانية الوصول إلى 15 ملعبا للتنس بما في ذلك الملاعب المكشوفة والمغطاة، والتي تم تجهيزها بأحدث التقنيات العالمية، كما تحتضن الأكاديمية ملاعب للبادل والإسكواش، إلى جانب حوض سباحة مغلق وصالات منفصلة للسيدات والرجال لممارسة تمارين اللياقة البدنية.

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