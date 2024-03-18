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لقب طال انتظاره 19 عاماً

3/18/2024 10:15:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
يحفل عالم كرة القدم بمباريات وأحداث لا يمكن نسيانها، ستبقى خالدة في تاريخ الكرة وأذهان عشاق «الساحرة المستديرة»، لما حملته من متعة وإثارة، أو ما وثقته من إنجازات وألقاب تاريخية، من هذه المباريات مواجهة العربي والساحل في مايو 2012 التي انتهت بفوز الأخضر 3-0، عاد العربي من خلالها وبعد سنوات عجاف بلغت 19 موسما ليحقق لقب البطولة للموسم الكروي 2021-2022، وهي المرة الـ 17 في تاريخه، حيث عمت الفرحة العارمة جماهير الأخضر، إذ لم تكن رحلة اللقب مفروشة بالورود في موسم شهد الكثير من الصعاب أبرزها تداعيات وباء «كورونا».
وأحكم الأخضر قبضته على اللقب في تلك الليلة الرمضانية وقبل ختام الموسم بجولتين بفوز كبير على الساحل 3/0 رفع من خلاله رصيده إلى 43 نقطة بفارق 7 نقاط عن أقرب مطارديه القادسية.
اتجهت جماهير الفريق ليلتها من ملعب المباراة إلى ستاد صباح السالم في المنصورية، حيث مقر النادي لتحتفي بالفريق البطل قبل ختام البطولة وكانت ليلة رائعة امتزجت بها أهازيج الفرح بالدموع وتخطت الفرحة الجمهور العرباوي لتلامس مشاعر الجماهير الأخرى لإدراكها ما لهذا الفوز من أهمية بعودة العربي إلى منصات التتويج وكسر احتكار ناديي القادسية والكويت اللذين تسيدا البطولات المحلية لسنوات طوال، كما أن هذا الأثر سينعكس بالإيجاب على الكرة الكويتية بشكل عام.
ويدين العربي بالفضل لصانع الإنجاز المدرب الكرواتي انتي ميشا وطاقمه الفني الذي توصل إلى خلطة سحرية دافعها الروح القتالية التي تلمسها عن قرب في لاعبيه ودعم لا محدود من مجلس إدارة النادي برئاسة عبدالعزيز عاشور وجماهيره الشغوفة والمحترفين السنوسي الهادي وأحمد الصالح وعدي الدباغ وعلاء الدالي وعيسى يعقوبو ومن اللاعبين المحليين الحارسان سليمان عبدالغفور وعلي جراغ وعبدالله الشمالي واحمد إبراهيم ومحمد فريح وعلي خلف وجمعة عبود والعناصر الشابة التي منحها ميشا الفرصة الكاملة للاستفادة من حيويتهم، وكان له ما أراد وهم الشباب بندر السلامة وحسن حمدان وحسين أشكناني وسلمان العوضي ودكة بدلاء حاضرة وقوية.
ولا يمكن تغافل الدور الكبير للجهاز الإداري في وقتها بقيادة عضو مجلس الإدارة ورئيس الجهاز علي مندني، وهو اللاعب والحكم السابق والإداري المحنك صاحب الخبرة في التعامل مع المباريات وأجوائها.

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