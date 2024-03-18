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شهد وسارة الحوال.. هوية نسائية للرماية

3/18/2024 10:15:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
تزخر الرياضة الكويتية بالعديد من النجوم في مختلف الألعاب، الذين صالوا وجالوا وبرزوا بشكل لافت، ومن هؤلاء النجوم من يرتبطون بصلة قرابة وجمعتهم لعبة واحدة وملعب واحد، أو أكثر من لعبة.

ومنهم الشقيقتان التوأم شهد وسارة عبدالرحمن الحوال اللتان وضعتا بصمة سيبقى أثرها كبيرا في رياضة الرماية، بعدما سجلتا إنجازات كثيرة في هذه الرياضة العريقة، وكانت الانطلاقة نحو الرماية في عام 2006، لم تكن المرأة قد اقتحمت هذا المجال من قبل، فكانت الصعوبة مضاعفة، ولكن بدعم وتشجيع من والدتهما حنان القيسي، التي كانت لها تجربتها الرياضية الخاصة في كرة السلة، وألعاب القوى، وجدت الشقيقتان البيئة المناسبة للانطلاق، ولكن لم تتخذ شهد وسارة ذات الطريق الذي اختارته والدتهما، حيث اختارت شهد في البداية السباحة أولا، ثم كرة الطائرة التي انتظمت في ممارستها بنادي الفتاة، حتى انضمت لمنتخب «طائرة» السيدات لـ 3 مواسم متتالية، فيما كانت سارة تشق خطواتها الأولى في رماية (التراب، والسكيت)، ولم يطل الحال كثيرا بشهد لتلتحق بشقيقتها في الرماية بنادي الرماية (الصيد والفروسية سابقا)، ليبدآ معا رحلة المنافسة على الألقاب المحلية أولا، ومن ثم نحو القارة الآسيوية، والميادين العالمية تاليا.
وكشفت الأشهر الأولى للراميتين شهد وسارة عن موهبة متخصصة، وتفاعل خاص بينهما و«البندقية ودخانها»، حتى بلغ الأمر بهما إلى أن الابتعاد عن ممارسة الرياضة لأيام قليلة قد يشعرهما بضجر وتململ ذي طبيعة خاصة.

تقول شهد في أحد لقاءاتها: «أشتاق لريحة الفشق». وقد شقت شهد طريقها نحو العالمية سريعا، بعدما سجلت اسمها كأول رامية عربية تتأهل لكأس العالم في سان مارينو وحققت المركز السادس عالميا 2009، والرابع في بطولة العالم بمدينة لوناتو الإيطالية عام 2012، وكذا الحال بالنسبة لسارة التي حصدت بدورها العديد من الألقاب الإقليمية والآسيوية والدولية، لتؤسسا معا هوية نسائية لرياضة الرماية الكويتية. ويبقى حلم شهد وسارة بميدالية أولمبية قائما.

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