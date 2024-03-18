Tuesday, 19 March 2024 06:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هاجر أحمد: لا أقلّد أحداً

3/18/2024 10:15:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت الفنانة هاجر أحمد تفاصيل دورها في مسلسل «المعلم» الذي تشارك به في السباق الرمضاني، وتقدم خلال أحداثه شخصية «المعلمة دهب»، مشيرة إلى أنها حرصت على عدم تقليد أي فنانة لعبت دور المعلمة من قبل، ومؤكدة أن الدور هو تحد كبير بالنسبة إليها. وقالت: «الدور تحد كبير وقلقت لما جالي، وسألتهم اختارتوني على أي أساس وشايفين فيا إيه إني أعمله، ودي كانت أمنية حياتي أني أعمل حاجة مختلفة وأشوف قدراتي، ولولا تشجيع أستاذ مصطفى شعبان وكل الموجودين مكنتش عملته».
وتابعت هاجر خلال لقائها في برنامج «واحد من الناس»: «هي بنت شابة صغيرة وفيها خط درامي رومانسي وفيها جدعنة، وعندها صراعات كتير مع أخوها بيقدم دوره أسامة الهادي ووالدها الفنان أحمد فؤاد سليم، واللي فكرت فيه إني مش عايزة أقلد ولا أشوف حد قدم شخصية المعلمة إزاي وأقدمه بطريقتي أنا». وأكملت كاشفة عن أصعب المشاهد في المسلسل، بالقول: «المشاهد اللي فيها خناق وبعلي صوتي، أنا قدمت الشخصية بدم خفيف».
يذكر أن مسلسل «المعلم» من بطولة: مصطفى شعبان، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، محمود الليثي، هاجر أحمد، سهر الصايغ، سلوى خطاب، عبدالعزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، أحمد بدير، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادي، طارق النهري، مصطفى حشيش، لبنى ونس، مفيد عاشور، وعلاء زينهم.

MENAFN18032024000130011022ID1107993066

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث