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فاصل تلفزيون الكويت الرمضاني..((يردّ الروح))

3/18/2024 10:15:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
يواصل تلفزيون الكويت في كل رمضان تجديد قيمة الوفاء وترسيخ هذه الصفة الجميلة في قلوب مشاهديه بالداخل والخارج من خلال استذكار روادنا الفنانين وما قدموه على شاشته، خصوصا من رحلوا عن دنيانا، ليؤكد أنهم رحلوا أجسادا لكن أعمالهم باقية في قلوبنا.
في رمضان الجاري فاجأنا القائمون على تلفزيون الكويت بفاصل غنائي جميل «يرد يروح»، كما يقولون، تغنيه بإحساس جميل «قيثارة الخليج» نوال الكويتية، والتي اختزلت فيه مشاعر لامست قلوبنا ونحن نتذكر إبداعات روادنا التي قدموها عبر شاشة التلفزيون من خلال عرض صورهم وأعمالهم العالقة في ذاكرة جيل لايزال يتذكرها ويحن لها مهما كانت المتغيرات.
إحساس «أم حنين» الطاغي وصل للجميع من خلال هذا الفاصل المليء بالحب لروادنا، وهي تغني كلمات المبدع بشار الشطي التي يفوح منها عبق الماضي الجميل، وتقول الكلمات:
في شي مهما زاد عمره
تلقاه يحلى وحيل زان
مثل الصور أو ذكرى حلوه
أو مثلك انته يا رمضان
ياسيره طيبه وذكرى عطره
تملي وتحيي هالزمان
قصة جميله وأغلى قصه
تملى الحياة بكل مكان
أو مثلك انته يا رمضان
يا مجمع الأحباب
يا ريحة الغالين
يا أغلى منهو غاب
ومن يرد الحين
يرد الروح اسمك لا حضر
يا راحه لقلوب البشر
معاك الوقت ودنا ما يمر
يا شهر كله خير
ربينا وعشنا في ظلك سنين
لاسمك احنا دوم متشفقين
يا شهر وليلة تساوى سنين
أيامك انته غير
يا مجمع الأحباب
يا ريحة الغاليين
يا أغلى منهو غاب
ومن يرد الحين
هذه الكلمات صاغ لحنها المبدع بشار الشطي، وتصدى لتصويرها بشكل احترافي المخرج المميز خالد الرفاعي الذي أعاد من خلال رؤيته الإخراجية مشاهد موجودة بذاكرتنا مثل «محظوظة ومبروكة» و«رقية وسبيكة» و«خالتي قماشة» و«انتخابات حجي زيدان» و«حسين وسعد بن عاقول» و«باي باي لندن» وغيرها من الأعمال الراسخة في عقول المشاهد المحلي والخليجي والعربي، مشاهد كانت كفيلة باسترجاع إبداعات رواد الزمن الجميل الذين نحن لهم كثيرا في كل الأوقات.
شكرا لصناع هذا الفاصل الجميل الوكيل المساعد لقطاع التلفزيون تركي المطيري، والمخرج خالد الرفاعي، والشكر لصاحبة الإحساس الجميل «قيثارة الخليج» نوال، وللكاتب والملحن بشار الشطي الذي يتحفنا كل عام وفي كل رمضان بإبداعاته التي تحمل بين طياتها عادات وتقاليد جبل عليها الكويت.

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