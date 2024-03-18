Tuesday, 19 March 2024 06:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليوم العالمي الماء عديل الروح

3/18/2024 10:15:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تحتفل الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الآونة باليوم العالمي للمياه، وينطلق الاحتفال مصحوبا بضجيج بسبب أن الإنسانية تشكو عطشها، تلهث خلف سراب من الأماني، علها تروي ظمأها، تتجدد مع الذكرى تساؤلات تريد أن تعرف: أين المخرج؟!
نتفق على أن الماء أساس الحياة، وعنصر وجودها، وإطلالة سريعة على تاريخ الحضارات القديمة التي ازدهرت وعلا شأنها تخبرك بعظم الدور الذي لعبه الماء في تأسيس دعائم عراقتها، وكيف بنى الإنسان إرثه الحضاري الذي تبرزه نقوش الجدران وتحتويه اللفائف.
لكن وفي ظل تغير الظروف المناخية للأسوأ، واشتداد قبضتها اختل الميزان، فقلبت الطبيعة وجهها، وتقلصت كميات المياه، وبرزت مظاهر التصحر، ليذوق الإنسان في بقع كثيرة لباس الجوع والعطش، وبات الكثير من المجتمعات عرضة للهلاك، تقاوم ما استطاعت للبقاء، وهذا ما تطالعنا به وسائل الإعلام يوميا من فظائع خاصة في القارة السمراء، التي تعاني شحا خطيرا بمصادره، ناهيك عن عدم صلاحيته للاستعمال إن وجد، ومع نقص إمكانيات كثير من الدول وعجزها عن توفير بدائل، ينتظر الإنسان مصيره المحتوم، وتلقى البيئة من حوله المصير نفسه.
كما لاتزال نداءات المنظمات الأممية وتصريحاتها المشوبة بالتخوف من مصير مجهول تتصاعد، وهي ترصد معاناة الإنسان وافتقاره لاحتياجاته الضرورية من الماء، ودعواتها المتواصلة للهيئات الإغاثية والمؤسسات الخيرية للمساهمة بنصيبها لسد الاحتياج، والعمل على توفير برامج بديلة تسهم في وقف النزيف الإنساني البشع.
وللحقيقة، فقد قطعت دول كثيرة شوطا كبيرا في مضمار التصدي لأزمات الجفاف، وضخ حزم من المشاريع المعنية بتحلية المياه، والتزامها الإنساني بالتعاون لتغيير هذا الواقع المتردي، حتى مع زيادة التكلفة ونقص الموارد، إن ما تعانيه الإنسانية في دول كثيرة من العطش وافتقادها الاستقرار جرح غائر لا يندمل، وعار يلاحق الضمير العالمي، فالواقع لا يبشر بخير، ودوائر المعاناة تتسع ويضيق خناقها على الملايين، التي تساق لساحات الموت سوقا.
كانت ولاتزال تحركات الكويت المسؤولة في هذا الملف الشائك محل تقدير المنظمات الأممية، وموضع امتنان من الدول التي قدرت للكويت ممثلة في مؤسساتها الخيرية موقفها المشرف، ولهذا فقد سجل مشروع «تخيل» والذي تدشن جمعية النجاة الخيرية نسخته الثامنة على التوالي بصمته الإنسانية الرائدة، وحضوره غير المسبوق عالميا، ومثلت حصيلة تبرعات حملته الخيرية بارقة أمل، وفرصة جديدة للحياة الآمنة التي تصون للإنسان آدميته، وخلقت آباره التي تفيض بالماء العذب الناس خلقا جديدا، وحققت باقتدار تنمية مستدامة تؤسس لروح عمرانية في قلب الصحاري والقفار.
سيظل «تخيل» نفثة من صدر أهل الخير بالكويت، ووعي قيادة ترعى حقوق الإنسانية حق رعايتها، حين أطلقت يد المعروف ليستظل بها كل محروم.

MENAFN18032024000130011022ID1107993064

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث