خدمة الوطن وعجلة التنمية

توجه المرشحون الجدد للتسجيل في الإدارة العامة للانتخابات منذ الاثنين 4/3/2024 وفق القواعد والشروط والضوابط والإجراءات المعلن عنها من قبل وزارة الداخلية ووفق قانون الانتخاب الجديد.

ولعـــل رسالة صاحب السمو الأمير الشـــيخ مشعل الأحمد تركت أثرا على ســير وأوجـــه التعـــاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فكان «مرسوم الحل»، ووضع سموه يده على الجرح بأن أولويات المواطن الكويتي مازالت في آخر «طابور الإنجازات التنموية»، وأن أبرز ما أنجزه المجلس السابق كان في التعاون على الأولويات السياسية قبل الأولويات الشعبية، وإعادة تنظيم خط التعامل والتواصل بين السلطة التشريعية والقيادة السياسية العليا.

لذلـــك أعتقد أن رسائل القيادة وصلت وأصبحت على أرض الواقع «قـــولا وفـــعلا»، ويجـــب أن يحتذى بهـــا في ظل قيـــادة حكيمة تظلل أبناءها بعباءة الديـــموقراطية التي تجلت بالمنح الأميرية الأبوية المتكررة بوقت زمني قياسي توجيها بإعادة النظر في الأداء السلبي وتصويبا لمسار أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية.

لكن عليـــنا كأبناء لهذا البلد خصوصا النخب السياسية الكويتية أن نثمن العطف الأبوي لسمو الأمير، فدستورنا «الفيصل» وإنها الرسالة الأولى.

أما الرسالة الثانية، فتلك المنحة الأميرية الأبوية للشعب الكويتي سواء ممن سيذهب «للترشح أو للانتخاب»، وأنا على قناعة بأن هذه الانتخابات ستكون مختلفة بنتائجها، وبما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة وخدمة الوطن والمواطنين.

وعليه.. يجب على المرشحين الجدد اتباع الإجراءات والقواعد المعلن عنها بعد فتح باب الترشح والانتخاب وفق القانون الكويتي، ونقول لمن يتقدم بالترشح قد وضعت نفسك في تكليف وطني يحاسبك الله فيه على خدمتك لأبناء وطنك وإخلاصك وإنجازك للكويت وشعبها.

لذا أدعو الإخوة الذين أعلنوا نيتهم الترشح لتدوين برنامجهم الانتخابي، لأن الشعب يريد النواب القادرين على التشريع للقوانين المستحقة والتعديل على القوانين المعطلة، والتعاون مع الحكومة، يكون همهم الأول مصلحة البلاد.

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