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فضائل اللين عوضاً عن الشدة

3/18/2024 10:15:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يقول الشاعر:
وإذا الفتى بلغ الثلاثينَ استوى
بالوعي لا يكبو ولا يتنكّبُ
والأربعونَ بدايةُ النضج الذي
يجني به ثمرَ النجاحِ مجرِّبُ
والمُقْبِلاتُ من السنينَ سعادةٌ
ما بَعْدَ مَشرِقِها المزغردِ مَغرِبُ
قدِّمْ عطاءَ الخيرِ واجتنبِ الأذى
وسيستبدُّ بكَ النعيمُ الأرحبُ
وإنما عُمر الإنسان أطوار وأطوار، لا مجرد أيام، وقد يحيا الإنسان طويلا وهو في طور لا يبرحه، أو في أطوار افتراضية تفرضها المراحل لا خيار له فيها! كطور التشكلات مثلاً، وهو طور يتشكل في كل منا حسب معطيات عاشها أحاطت به، وجَرَتْ جيناتها في دمه، ثم طور الاستنتاج، وهو طور يكتشف فيه الإنسان خيارات فضلى، وما كل إنسان يستفيد من هذا الطور، إذ إنّ بعضنا أو الغالبية يمر عليه مرور الكرام.
ولكن الطور الأهم هو طور النضج، ذلك الطور الذي يصنع فيه الإنسان نهجه الذي يحيا به، ويكتشف فيه حقائق نفسه، ويصحح به أخطاء ماضيه، ويغتنم به راحة باله ومستقبله.
هو طور لا يدركه إلا من خصه الله سبحانه بالوعي، لا من خصه الله بالعمر الطويل، أو التجارب الكثيرة، طور يحظى به من حفّه الله بأيادٍ تكتنفه بالدعوات، وقلوب تغمره بالحب والود.
فكثير من الوعي يضمن، بإذن الله، كثيراً من الصواب، وكثير من الحب والود يضمن كثيراً من الطمأنينة والأمان.
ففي هذا الطور، ألا وهو طور النضج، يعلم الإنسان ما لم يكن يعلم، ويجعله يضحك على ما كان يبكيه، ويبكي على ما كان يضحكه، وسيفهم نفسه والحياة والناس أكثر من ذي قبل.
هذا الطور سيعبر بك إلى كل ما هو مهم، فتشبّث به، وامض معه، وستقارن بين ما كنت عليه من قبل ومن بعد، وستلتفت حينها للوراء وستجدُ رائحة أخطائك تُزكم أنفك! لكنك ستصنع منها فنارا ينير لك طريقك من جديد.
وقبل طور النضج؛ قد تكون ممن يحرم نفسه الكثير ويعطي الكثير، وتثق بالكثير وتعفو عن الكثير، تخطئُ عن عمد وتصيب صدفة، يغرك المظهر وتزهد في الجوهر!
وبعد طور النضج، ستعطي نفسك الكثير وتعطيهم بقدر ما يعطونك لا أكثر ولا أقل، وستثق بالجدير وتعفو عن الكفء، وستجتنب الخطأ وتختار الصواب، سيعجبك المظهر ولكن في المقابل سيفتنك الجوهر بصورة أكبر.
ستتحلى بالأناة عوضا عن العجلة، واللين عوضا عن الشدة، واليسر عوضا عن العسر، والرأفة عوضا عن القسوة، والصبر عوضا عن الجزع، والحِلم عوضا عن الصفاقة.
ستقف ممتنًّا لكل لحظةٍ نضج عشتُها مقدِّما فيها الفضائل بتوفيقٍ من الله.

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