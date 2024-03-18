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ياحلو يمعات رمضان

3/18/2024 10:15:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) «يا حلو يمعات رمضان ويا حلو سوالفها»، لكن هذا الشهر ذو نكهة رمضانية غير! والسبب أن الانتخابات البرلمانية ستقام بتاريخ 4/4/2024، يعني أغلبية «اليمعات» أخذت سوالفها الطابع السياسي، المراد في «إحدى اليمعات» وليست المقرات الانتخابية كان لي لقاء مع نخبة من القياديين والمخضرمين ليس فقط على الصعيد السياسي بل على الصعيد الأكاديمي والعملي أيضا، لكن أغلبيتهم تقاعدوا «ربي يعطيهم الصحة والعافية».
وبعد السلام والتهنئة المتبادلة بالشهر الفضيل، قام أحدهم بطرح ســـؤال لي بشكل مباشر: دكتورة، سين سؤال: هل لابد أن يكون القيادي يحمل شهادة دكتوراه؟
فقمت بالإجابة على الفور: بالطبع لا. فإذا بالجميع وقد اندهشوا من إجابتي!
فسألني مرة أخرى وباستغراب: أنتي متأكدة من إجابتك؟ فقلت: نعم لأن الإدارة «فن»، وللأسف الأغلبية يظنون أن من يحمل شهادة الدكتوراه يكون له الأحقية بالقيادة؟ وهذا مفهوم خاطئ يا أستاذي الفاضل، فمن قام بالنيل وسعى لتلك المكانة العلمية من أجل التحصيل العلمي، وليس الإداري، وأقول لكم قصة عشت أحداث نجاحها وكان من يديرها لا يمتلك شهادة الدكتوراه ولكن كان يمتلك فن الإدارة، لهذا كان قياديا من الدرجة الأولى.
ثم سأل أحد الحضور في هذه المجموعة: شلون يا دكتورة؟
نعم، فقد كان هذا الصرح العلمي والفني في ذلك الزمن الجميل الذي يقوم بإدارته قامة من قامات الفن العربي، وكان لا يمتلك الدكتوراه ولكن كان يمتلك فن الإدارة والموهبة وتقدير الفن «يا حلو ذاك الزمن»، المراد في هذا زمن الجميل نجد هذا القيادي، رحمه الله، قد جعل من هذا الصرح العلمي والثقافي والفني متميزا بالريادة في الوطن العربي، بل رسم بقــيادته صورة رائعة لذلك الصرح الفني والثقافي والتعليمي بأن جعل عصره يلقب بالعصر الــــذهبي في كل شيء، وكما قلنا في السابق ليس فقط على نطاق الكويت، بل على مستوى الخليج العربي أيضا، فالقيادة لا تقف على الدكتوراه بل على فنية الإدارة.
يا جماعة الخير، الشهادات العليا ما هي إلا تحصيل علمي وليست نهجا إداريا، وللأسف العديد ممن يظنون أنهم عندما ينالون الشهادات العليا يستحقون القيادة، وهذا غير صحيح لأنهم قد يكونون يمتلكون العلم، لكنهم يفتقرون إلى فن الإدارة.
مسك الختام: تقبل الله صيامكم وطاعتكم.

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