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الصوم يؤصِّل القيم الإنسانية

3/18/2024 10:15:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الحمد لله على نعمه بأن أكرمنا ببلوغ شهر رمضان، سائلين المولى أن يعيننا على صيام الشهر وقيامة وحمده وشكره وحسن عبادته، وكما ذكرت في مقالات سابقة أن الصوم ليس مجرد الامتناع عن الطعام والشراب لفترة محددة في اليوم والليلة، وإنما هو انسلاخ المؤمن من روتين يومه المترف المعتاد عليه، حيث التلون والتنوع في الطعام والمقاهي والمطاعم والأسواق والتلفاز... إلخ وكل ما يتعلق بمظاهر الترف والمتعة، وبذلك يكون شهر رمضان عبارة عن ترميم وصناعة من الناحية الصحية والروحانية والسلوكية.
فمن الناحية الصحية، يعتبر الصيام ضرورة بيولوجية حيوية يحتاج إليها الجسم، وفرضه الله على العباد رحمة من لدن عزيز كريم، بما يكفل الصيانة الدورية للجهاز الهضمي من خلال تنظيف الجسم من السموم وترميم الخلايا إلى جانب تفعيل عملية «الالتهام الذاتي» والتي تكفل للجسم التخلص من الخلايا السرطانية.
أما من الناحية الروحانية، فيرجع ذلك لتقرب المؤمن من ربه، وبذلك يكون تصحيح مسار العبادة وتزكية النفس التي لطالما أسرفت في الفتن والمعاصي والآثام، وعليه تلين القلوب من بعد قساوتها وتتطهر الأنفس من بعد غفلتها، وهي فرصة كبيرة للمؤمن أن يغذي روحة بالعبادات.
أما من الناحية السلوكية فتتباين الأخلاقيات بين فرد وآخر، وذلك نظرا للمفارقة في الفهم والمعنى في الاختلاف بين القيم والأخلاق، وبينت في مقالات سابقة أن الأخلاق مستمدة من «الخلق» أي من المبادرة والعمل، أما القيم فهي شيء آخر من النهج والمفهوم والأبعاد الاجتماعية والنفسية المنعكسة على الفرد والمجتمع، فجميع الناس لديهم خلق ولكن القليل من لديهم حصيلة قيم عالية يرتقي بها الفرد منهم إلى درجة الإحسان، ومن رحمة الله علينا أن جعل للصوم غاية في إثراء القيم حتى تغرس بالفرد بدل افتقاره.
والقيم كثيرة في معانيها ومتنوعة، ومن رحمة الخالق أن جعلها كالسلسلة الغذائية قيمة تتغذى على قيمة أخرى وبالتالي تعزز القيم بشكل كبير ويرتقي معها الفرد، على سبيل المثال: النظام يعزز الغيرة، الاستئذان يعزز الاحترام والاهتمام، ولذلك نجد أولى القيم التي أشار إليها القرآن في تنشئة الأطفال السلوكية هي قيمة الاستئذان، فرمضان فرصة لتعزيز الكثير من القيم المفقودة والتي لربما لا تستطيع الأسرة الواحدة أن تعززها جميعها في أبنائها.
فكلما امتثلت العادات السلوكية في رمضان للبساطة، كان باب تعزيز القيم أوسع، وكلما كان هناك التزام كبير بالمبادئ الإسلامية كان هناك مجال أوسع في الارتقاء بالسلوكيات والفكر السليم الذي لا يعتريه الالتواء عن الفكر الصحيح القويم.
وبذلك نجد غالبية أبناء المجتمع اليوم تنشأ اهتماماتهم الرمضانية من اقتناء الأواني واللباس إلى جانب الموائد المتنوعة والمتلونة والزينة بالهلال والفوانيس،، وغيرها من تلك المظاهر التي تنم عن الجهل وعدم المعرفة بأمور الدين والدنيا.
نسأل الله السلامة من كل فتنة ومكروه، ومبارك عليكم الشهر.

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